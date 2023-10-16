賴清德稱中捷改到有力人士家附近 王國材：交通部談專業

民進黨總統參選人賴清德昨說，自己在擔任行政院長時，核定了台中捷運藍線綜合規劃案，但可惜後來主政中市府的市長盧秀燕更改路線，特別改到有力人士住家附近，「讓我們很失望」。交通部長王國材說，他不知道什麼有力人士，交通部也不談有力人士，而是從專業審議，過去確有些紛擾讓中捷審查時間變長，但經與中市府討論說明，期待趕快定案。

關於台中捷運一事，王國材今天上午在立法院受訪指出，台中捷運可行性核定後，中市府做了很大變動，包括路線、車站，以及經費多了600多億。審查過程中，交通部、行政院都是基於專業考量，包括路網可行與否評估等問題，最近和中市府討論路線，亦有調整。

媒體詢問「賴清德的有力人士說」，王國材說，他不知道什麼有力人士，交通部不談有力人士，而是從專業看路線，且選站後靠近誰的土地，不是交通部管轄的狀況，交通部只求設站位置有人搭乘；不過，他也說，過去有些紛擾課題，讓中捷審查時間變長，但經與中市府討論說明，他期待趕快定案。

媒體也問，國民黨指控蔡政府擋台中捷運路線？他則說，交通部軌道建設有審議小組審查，全國都一樣，包括北環、南環等，只要按照施政計畫所提，為市民服務，儘速討論後定案。