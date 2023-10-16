中南部注意空汙 賈新興：周五六降溫有感 3至5度降幅

台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，未來10天天氣各地早晚略涼，周三至周五及下周二、周三天氣穩定，中南部位於下風處、汙染物易累積。周五晚上東北季風增強，周五白天高溫和周六白天高溫降溫有感。

他說，明天屏東有零星短暫雨，午後山區轉多雲。周三至周五天氣穩定晴朗，午後山區轉多雲。 周五晚上至周六受較強東北季風影響，桃園以北及宜蘭轉有局部雨，午後宜花東山區、中部山區及南部山區亦有零星短暫雨。周五白天高溫和周六白天高溫，有3至5度的降幅。

賈新興表示，周日至下周一午後宜蘭山區及嘉南山區有零星短暫雨，下周二至下周三天氣穩定晴朗，午後山區轉多雲。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。