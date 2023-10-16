聽新聞
test
0:00 / 0:00
中南部注意空汙 賈新興：周五六降溫有感 3至5度降幅
台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興在臉書表示，未來10天天氣各地早晚略涼，周三至周五及下周二、周三天氣穩定，中南部位於下風處、汙染物易累積。周五晚上東北季風增強，周五白天高溫和周六白天高溫降溫有感。
他說，明天屏東有零星短暫雨，午後山區轉多雲。周三至周五天氣穩定晴朗，午後山區轉多雲。 周五晚上至周六受較強東北季風影響，桃園以北及宜蘭轉有局部雨，午後宜花東山區、中部山區及南部山區亦有零星短暫雨。周五白天高溫和周六白天高溫，有3至5度的降幅。
賈新興表示，周日至下周一午後宜蘭山區及嘉南山區有零星短暫雨，下周二至下周三天氣穩定晴朗，午後山區轉多雲。後期預報不確定性略高，留意最新的預報資訊。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言