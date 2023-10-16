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北美館男廁的小便斗保障隱私 網盛讚：人生看過最棒

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
劉姓網友PO出台北市立美術館的男廁照片，畫面中小便斗是獨立廁間，他稱讚「這是我人生看過最棒的男廁」。圖／取自「路上觀察學院」臉書社團
劉姓網友PO出台北市立美術館的男廁照片，畫面中小便斗是獨立廁間，他稱讚「這是我人生看過最棒的男廁」。圖／取自「路上觀察學院」臉書社團

劉姓網友在臉書社團「路上觀察學院」PO出一張台北市立美術館的男廁照片，畫面中小便斗是獨立廁間，他稱讚「這是我人生看過最棒的男廁」。引起不少男性網友共鳴，「一直以來都覺得男廁小便斗也應該要有隔間跟門，這是基本人權」。

「路上觀察學院」劉姓網友表示，他用過最恐怖的男廁，是大家站一排尿一條水溝，而北美館的廁所相較展覽反而最讓他驚艷，「女人應該不懂這個廁所有多讚」、「就是那個門，才是我覺得第一名的理由」。

網友表示，「這種反而可以加快速度，很多人都因為人多，緊張尿不出來，醞釀很久」、「性別友善廁所」、「最完美廁所，沒有之一」、「非常有隱私的男廁」、「一條溝槽真的很尷尬欸，還沒擋板」、「真兩性平權」、「我希望可以立法強制設置」、「早就該這樣做，才能顯示文明國家的水準」、「這真的很棒，所有男性公廁都應該如此，男人也是需要隱私的，說好的男女平權呢」。

不過，也有網友表示，「這真是我看過最不方便的廁所，一堆男的擠在門口猶豫要不要進去，那個天才想的，浪費空間又難用」、「講實話我覺得沒必要放門，小便斗間的牆高一點、再寬一點，就有好的隱私」、「多此一舉，浪費錢而已，一般隔板就很好用了」。

一名女性網友表示，身為女生，「人類終於想通廁所本就該隔間的道理了」，從小就無法理解與忍受，到底是多不把男人當人，才會設計出如此偷工減料的開放式廁所。「隱私不應該分性別」。

北美館男廁並非首例，花蓮縣動植物防疫所性別友善廁所，小便斗採獨立廁間設計，體貼使用者。也有網友表示，台灣鐵道博物館的男廁也是如此。

廁所 隱私

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