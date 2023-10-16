台積電青年學生文學獎觀察 解封後新世代平實關注社會

聯合報／ 記者陳宛茜／台北即時報導
台積電青年學生文學獎贈獎典禮，台積電文教基金會董事長曾繁城（二排左三）、聯合報社長游美月（二排中）與評審及得獎者合影。記者陳正興／攝影
台積電青年學生文學獎贈獎典禮，台積電文教基金會董事長曾繁城（二排左三）、聯合報社長游美月（二排中）與評審及得獎者合影。記者陳正興／攝影

疫情對新世代的寫作會造成甚麼影響？第廿屆台積電青年學生文學獎昨天舉行贈獎典禮，老中青三代作家齊聚一堂。小說組評審林俊穎表示，本屆的徵文時間出現在疫情解封之後，參選作品和上屆相較「回歸平實穩健的作風」，把關注的焦點放到家庭與社會，「和自我拉開距離」，視野更開闊。

由聯合報副刊、台積電文教基金會共同主辦的「台積電青年學生文學獎」，是台灣專為青年學生量身訂作、獎金最豐厚的文學大賞。二○○三年首屆舉辦，今年邁入第二十屆。昨天的贈獎典禮由作家郭強生主持，在金曲獎歌手鄭宜農溫柔療癒的歌聲中展開，包括作家陳義芝、廖玉蕙、阿盛、陳育虹、張貴興、羅智成、須文蔚、鍾文音等人皆參與盛會，將文學桂冠傳遞給下一代。

台積電文教基金會董事長曾繁城致詞時表示，廿年來，台積電開心陪著青年作家透過徵獎和講座，「給他們信心陪他們成長」。他期許台下的青年朋友能忍受創作時的孤獨，鄭宜農曲中的「金黃色的時刻」就會出現。他也幽默表示，AI時代來臨，希望以後藝術不會有「機器人的味道」。

「AI當道、短影音成為主流，但文字依然會存在。」聯合報社長游美月表示，她對文學有兩大提問，一是文字能夠在這個時代存續？「我在今年的參選作品找到答案。」因為除了文字，沒有其他媒介可以展現這樣的力量。二是AI會取代媒體和作家？她認為AI會變成未來的一股力量，新世代可以運用這個力量讓人類的感情和文化延續下去。這也是一個戰爭離人類不遠的時代，「聯合報會和台積電繼續耕耘這一方田，希望讓文字產生更多良善的力量、抵抗衝突和危機。」

台中一中二年級學生謝宛彤以真實家庭經歷創作的「有耳無喙」獲小說組首獎。她表示，爺奶、外公外婆和爸媽全員出動陪她出席典禮，「創作的餐桌整個搬上台北」。這是她第一次寫家人、也是第一次「邊寫邊哭」完成的作品，而唯一缺席的書中主角，「相信他也已經到了現場。」

新詩組首獎楊沂珊不克出席，由二獎得主、板橋高中高二學生楊禮慈代表致詞。「寫作對我來說是擁抱。」楊禮慈表示，每次重讀自己的作品都會產生「被擁抱」的感覺，「擁抱過去的脆弱與傷痛」。散文首獎得主、新竹女中高三學生劉亦奇則說，她是為了解答疑惑而開始寫作，但寫完後往往「產生更多的疑問」。她說，文學有灰心的時刻，也有溫柔的一面，「但只要你準備好，文字會為你紀錄人生，這是一件很幸運的事情。」

台積電文教基金會 青年

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