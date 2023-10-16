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健康你我他／親切問診 仔細解說 陳文鈐醫師讓我擺脫不安
首次進入長庚骨科陳文鈐醫師診間，門外攢動的人潮，感受到與我同有脊椎困擾患者著實不少。這是我做MRI後，二度因坐骨神經痛求診。
之前他院醫師說明MRI報告，診斷罹患「椎間盤破裂」，只能進行傳統脊椎手術。為求慎重，我掛了長庚骨科陳文鈐醫師。進入診間，陳醫師的微笑與開朗，縮短了醫病距離，問診時，鉅細靡遺的探索發病過程，不時透過電腦影片與桌上脊椎模型，清楚告知病灶，是第四、五節神經受到壓迫，導致左半側疼痛 。
陳醫師教導如何判讀MRI，透過影片橫縱切面，深入淺出詳盡解說，且以iPad一頁頁敘述病況，以及可運用微創加上內視鏡治療，疼痛能獲得緩解。
得知可以微創，當下心情為之飛揚，雖然微創不盡然絕對優勢，但是從陳醫師篤定的語氣與自信的神情，讓我信心倍增，果真手術後次日順利出院，術後癒合超乎預期的順利。
在職期間，我時而懇求老師們莫忘其影響力，因為老師一句話，對學生可能造成終身影響，所謂「一言足以成事，一言足以僨事」。
陳文鈐醫師在診間視病如親的問診態度，讓焦躁不安的患者，瞬間解除壓力，甚而忘卻連日來的困擾，其影響力甚或超越老師的角色。也許，陳文鈐對我而言，是一位醫師，也是一位人師。
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