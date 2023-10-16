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乳癌治療讓手舉不起 跳舞減副作用

聯合報／ 記者林琮恩／台北報導
台灣癌症基金會舉辦「愛波舞后」活動，參賽的乳癌病友宛樺（左二）、育慧（右一）與家人合照。記者林琮恩／攝影
台灣癌症基金會舉辦「愛波舞后」活動，參賽的乳癌病友宛樺（左二）、育慧（右一）與家人合照。記者林琮恩／攝影

十月是國際乳癌防治月，台灣癌症基金會上周六舉辦「愛波舞后」活動。受疫情影響停辦兩年，台癌執行長賴基銘表示，今年參賽人數為15年來最多，逾250位乳癌病友參加；乳癌病友常因治療導致淋巴水腫、手部腫脹，國際研究顯示，跳舞能減輕此類副作用。

賴基銘說，接受化療會導致活性細胞受損、代謝急速下降，舞蹈可強化免疫系統、避免肌肉萎縮。尤其乳癌病友進行手術，易傷及腋下淋巴系統，導致淋巴水腫，國際研究顯示，治療期間搭配舞蹈運動輔助，可幫助左右手腫脹各減少9%及13.7%，同時減輕治療期間疼痛等副作用三成以上。

參賽的乳癌病友宛樺，十年前在胸部周圍摸到硬塊，確診為三陰性乳癌，自首次化療開始，整整掉髮兩年，甚至雙手因副作用「舉不起來」。一次逛街時，遇見一位印度舞老師，在其邀請下開始跳舞，原本舉不起來的雙手，在跳舞後又能重新舉起。她回到當時就醫的台中慈濟醫院，病友均覺不可思議，後共組印度舞團，如今一起北上參賽。

病友育慧表示，自己從小喜歡跳舞，最難忘的回憶就是母親幫忙化妝、參與舞蹈比賽。後來因升學壓力，中斷跳舞夢想，直到得了癌症，重拾跳舞，透過舞蹈及音樂找回自己。

賴基銘表示，乳癌年輕化趨勢明顯，且台灣乳癌發生率仍持續上升，日本、南韓都已下降。乳癌防治最好方式是及早篩檢，若符合資格民眾有六成都參加國健署乳癌癌篩，乳癌發生率就能下降，期待未來乳癌確診期別降至第一期，甚至原位癌，提升乳癌存活率。

乳癌 淋巴 確診

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