第33屆醫療奉獻獎／謝宏榮 從金門到七股 守護偏鄉醫療逾30年

看見謝宏榮醫師準時出現在診間，候診的鄉親開心喊道：「謝醫師，早。」謝宏榮從30歲時在台南縣七股鄉衛生所服務開始，到現在七股鄉已改為台南市七股區，他也已經67歲。「謝宏榮診所」每天早晨8時10分開業，他幾乎天天是第一個到的：「鄉下地方長輩早早起床，總不能讓他們等醫師吧。」

謝宏榮眼神看來熠熠發光，對於偏鄉醫療還有理想，想和妻女一起努力，希望替失智症醫療盡份心力。

排隊看診的病患超過8成都65歲以上，對高齡化社會，謝宏榮很有體認，不知不覺中自己也成了其中一份子。難道沒想過退休？謝宏榮即刻回答：「不會，做到動不了為止吧。」

謝宏榮是國立陽明醫學院醫學系第一屆公費畢業生。當初選擇科別時，衛生署正推動家庭醫師制度，他毅然投入家庭醫學科，先在離島金門服役當醫官，再到高雄市立民生醫院擔任住院醫師，期間以發起人及創始成員身分，成立中華民國家庭醫學學會，同時轉到台南縣七股鄉衛生所服務，後來診所也開在七股，沒離開這個大部分人認為的「庄腳所在」。

謝宏榮(左)與病患的關係像「厝邊老鄰居」，診所裡的氣氛也像社區活動中心。圖╱謝宏榮提供

曾派駐東碇島 三餐吃罐頭

謝宏榮的從醫生涯，跟偏鄉十分有緣。服役時在金門當少尉醫官，還有數個月的時間派駐東碇島。東碇島位置偏僻，島上百餘位官兵跟看守燈塔的雇員只能三餐吃罐頭，醫療用品也彌足珍貴。經歷過東碇島的孤絕，七股偏鄉對謝宏榮「只像小菜一碟」。

退伍後，謝宏榮先到高雄市立民生醫院任住院醫師2年，再到七股鄉衛生所服務。謝宏榮在屏東縣出生長大，十分適應純樸的鄉村生活。他喜歡與人互動的感覺，在衛生所的工作很快上手。2年期滿，他決定留下來繼續跟阿公阿嬤「搏感情」。

民國72年，衛生署為提升偏鄉醫療保健服務水準，在衛生所充實醫療設備，再由各地教學醫院支援醫師開辦門診，也就是「群體醫療執業中心」。七股是這項政策的重要據點之一，謝宏榮擔任主任的七股鄉衛生所水漲船高，不只看診水準提升，在肺結核、高血壓、糖尿病的篩檢上也有突出績效。

跟病患變「厝邊好鄰居」

第33屆醫療奉獻獎 個人獎 記者莊曜聰╱攝影 早年的七股鄉民，如果不是急症或重症，幾乎都先到衛生所就醫。謝宏榮跟病患慢慢變成「厝邊好鄰居」關係，就算沒病痛，鄉民有時路過也會進來打個招呼，甚至把自家養殖的虱目魚、種植的紅蔥頭直接放在衛生所門口。

這段期間也是謝宏榮對「生老病死」感觸最深的時期。衛生所醫師得支援行政相驗，常發生前幾天還在寒暄的老人家，突然就接到過世的消息，看到家屬難過的神情，謝宏榮情緒大受影響，除了感嘆人生無常，也讓他更堅定奉獻偏鄉的意志與決心。

隨著全民健保在1995年開辦，謝宏榮離開工作了八年半的七股衛生所後，就在七股開設診所，換個環境繼續為鄉親服務，沒想到一晃眼又過了28年。

曾有一家六代都找他看診

謝宏榮說，當初選擇家醫科，就是想站在第一線，扮演民眾的健康顧問。在七股行醫，最大的成就感正來自於醫病關係的和諧。如果從衛生所醫師的時代算起，最多有一家六代人都讓他看診過。

幾十年看診下來，謝宏榮感受到社會的變化。除了不斷增加的中高齡人口，近年外配及移工等外籍人口也有增加趨勢，以印尼、越南、泰國等地最多。為了方便溝通，他整理了像是咳嗽、流鼻水、各部位疼痛、過敏等常見病症，用當地語言翻譯好，看診時如果國語、英文都講不通，就拿圖表出來讓對方指認，再對症下藥。

關注老年病患失智徵兆

七股地區老人問題嚴重，除了慢性疾病，謝宏榮尤其關注失智症問題。每次有老人家回診，他都特別觀察是否有失智徵兆。如果有異，家醫科醫師不能開立相關用藥，必須轉介給精神科或神經內科醫師，但大醫院就診不那麼方便，他呼籲政府適度開放權限給家醫科。謝宏榮的妻女在攻讀醫療研究所後，也積極推動以畫畫輔助，希望能對失智症治療作出貢獻。

偏鄉地區的中高齡民眾通常都是很不舒服才會看診。謝宏榮診治過許多因頭痛、胸悶就醫的人，其實已經是心肌梗塞、中風的高危險病患，在及時轉介下，透過手術等治療救回一命，因此他大力推廣健康檢查。

謝宏榮固定星期一到星期六看診，從市區開車到七股，來回得花一個半小時，隨著年齡增長，體力下滑，他後來調整看診時間，但他說無論如何，診所會一直經營下去，「病人在，我就會在。」