學者：百里內通勤 台鐵優勢

台鐵局擬重新檢討列車班表，增加通勤尖峰列車，並鎖定都會內短途、西線中途及東線中長途等面向，調整運能，交通學者樂見百年台鐵重新檢視定位，建議搶市百公里以內的中途運輸市場，充當衛星城市橋梁。

成功大學交通管理科學系系主任鄭永祥指出，高鐵與台鐵為競合關係，台鐵要經營中途市場，對象除高鐵外溢客，不妨參考德國的S-Bahn城市快鐵或法國的RER大區快鐵，深耕區域鐵路，才能區隔與高鐵及捷運外，難以取代的市場定位。

鄭永祥舉例，台鐵基隆往返台北、台南往返高雄等列車可僅停大站，因過度追求「捷運化」下，安排停靠站較多的慢車，就會影響快車班次數，一旦速度變慢，就不易成為民眾通勤選擇。他說，一百公里內的城際運輸，例如台北往返基隆、台北往返桃園等，前者是目前捷運到不了的衛星城市，後者是高鐵當前「很擠」的路段，才是台鐵力該爭取的市場目標。

逢甲大學智慧運輸與物流創新中心副主任鍾慧諭指出，樂見台鐵回歸運輸本業，思考自身優勢檢視定位，她認為台鐵的不少車站位處當地核心生活圈，一百公里內的通勤範圍，都是台鐵可發揮的優勢之處。

鍾慧諭也說，除擇定區域增加班次、提升準點率，台鐵也應規格化營運模式、簡化車種，方便乘客好記，台鐵排班也更容易；另慎思營運區間，通盤檢視營運調度，都是台鐵未來十年最該做好的基本功。