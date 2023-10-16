誤用眼藥水傷害視力 少年終身無法考駕照

高雄某國中少年眼睛癢就點眼藥水，1年後視力變模糊就醫，發現已罹患青光眼，禍首是長期使用的含類固醇眼藥水，造成眼壓升高、視神經萎縮，不僅視力受損，視野也變窄，左右兩側都看不到，經治療、開刀仍無法挽回視力，注定終身無法考駕照、開車。

「這不是個案！」收治少年的高雄長庚醫院眼科部主治醫師蔡振嘉表示，每隔一陣子就會收治到濫點類固醇眼藥水，造成青光眼的兒少病例，有些停止使用後得以設下「停損點」，但有些治療後眼壓仍偏高，恐終身接受降眼壓治療。

蔡振嘉表示，上述少年有過敏體質，常有眼睛癢等過敏性結膜炎症狀，家人到藥房買眼藥水使用，他點了藥水就不癢，因此慣性使用這款眼藥水「保養」，1年後漸漸發現旁人叫他看不到，眼前事物變模糊才就醫。

蔡振嘉說，檢查發現少年眼壓高達40毫米汞柱，為常人1倍，已罹患青光眼，高眼壓導致視神經萎縮，視野縮小、視力下降，經停用含類固醇眼藥水，仍無法改善，手術引流眼內過多房水，阻止視力惡化速度，但已造成的視神經萎縮、視野缺損、視力下降等症狀無法恢復。

「不要迷信速效眼藥水！」蔡振嘉表示，含類醇藥水止癢效果最快，但只能短期使用，否則易造成眼壓高與青光眼，尤其眼球尚未發育完全的兒少更要僅慎使用，若造成視力傷害，控制高眼壓可能成為這些孩子終身功課。