台鐵擬改班表 鎖定3大市場疏運

疫後民眾搭乘大眾運輸習慣改變，台鐵去年起布局，昨並宣布重新檢討列車系統及班表，評估調整安排運能，包括東線中長途、西線中途、各都會區內短途輸運等，並部分增加通勤尖峰時段列車，除解決東部「一票難求」問題，也助高鐵疏運。交通部則表示台鐵如何在現有路線調度車輛，權衡拿捏將是考驗。

台鐵自二○一二年起，日均運量介於六十萬至六十四萬餘人次，新冠疫情期間，二○二一年曾跌至四十二萬餘人次，今年的運量則逐漸回到疫情前的九成。反觀高鐵今年日均運量已超越疫情前，台鐵及看準高鐵「外溢」市場，在國慶連假投入台中與台北間中途疏運，並考慮將全車自由座列車列為連假常態加班車。

台鐵局運務處長劉雙火說，去年四月起陸續把普悠瑪號、太魯閣號列車，換成容量更大的EMU3000型新自強號，把小編組的普悠瑪號用在南迴線、北迴線或西幹線直達車，也解決東部幹線一票難求問題。

不過劉雙火強調，普悠瑪號、太魯閣號並非全面退出東部幹線，僅班次減少，且「跨線」列車如彰化至台東的車次仍在，發揮台鐵往返東部不必轉乘的優勢；普悠瑪號與太魯閣號列車則於去年起，投入加開的西半部中長線直達車協助高鐵疏運。

據台鐵統計，今年一月至八月，高雄地下化的車站的左營站、鼓山站，日平均上車人數較去年同期成長六成六；三塊厝、民族、科工、美術館、內惟也成長逾兩成至三成八左右不等。台鐵局長杜微表示，這些車站的停靠班次於通勤尖峰時段應調整增加。

交通部次長胡湘麟則表示，西部走廊旅運市場需求增加，加上不少台鐵車站位在市區，若能針對需求量大的站點、時段增開班次，確實具開發潛能。借助電子票證乘車市場成熟、TPASS通勤月票上路，都會區內短途鐵路需求明顯提升，也有利台鐵發展。不過，他直言，台鐵增加停靠短途，就會影響中長程列車調度，考驗台鐵在兩者間找到平衡點。