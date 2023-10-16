美豬「洗產地」變加豬 流向6縣市

美豬「洗產地」風波延燒，桃園市衛生局查獲玉釩食品桃園分公司，進貨美豬後提供下游業者的產品報價單及出貨單產地都標示「加拿大」，共出貨八五三二公斤，流入六縣市、六十一家業者。

桃市府、衛福部食藥署上周五前往稽查，除依刑法妨害農工商罪嫌將業者移送檢方偵辦，也將開罰；食藥署則將以最速件檢驗肉品是否含萊克多巴胺。

據悉，業者向衛生局人員表示過去進口加拿大豬，今年三月起才進美豬，但公司的會計系統一直沒改，導致出貨單還是註記為加拿大；衛生局本月十三日稽查時，業者已經改回美豬。記者昨致電該公司，因假日無人接聽電話，工廠也未營業。

桃市衛生局本月十三日接獲陳情，指玉釩食品販售的美豬標示不實，現場查獲業者今年三月至十月出貨的二項產品，豬腳圓切片一斤五片裝和一斤四片裝，外包裝雖標示原產地為美國，但追查下游後發現，該公司提供下游業者的產品報價單及出貨單原料產地卻標示為加拿大。

由於二項產品已流入桃園、台北、新北、台中、新竹市及新竹縣六縣市，包含自助餐、便當店及員工自助餐等六十一家業者，衛生局除通知其餘五縣市，還有總公司所在的台南市府。桃市府稽查後發現，產品外包裝產地「美國」與出貨單產地「加拿大」不符，導致下游業者誤認，標示為加拿大，其他縣市仍在追查、聯繫中。