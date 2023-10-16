健保給付首例 基因治療一針4900萬！ 罕病嬰獲新生

「就算傾家蕩產也沒辦法。」六個月大的男嬰小寶出生第十二天確診「脊髓性肌肉萎縮症」（ＳＭＡ），若不治療，可能活不過兩歲，但一劑基因治療藥物四九○○萬元，讓家長無助哭泣。健保八月核可給付，小寶成為獲基因治療的全台首例，健保署長石崇良昨在成果發表會上聽到小寶健康宏亮的哭聲，直說「這哭聲令人太開心了。」

高醫昨舉辦成果發表會，小寶在八月廿三日、四個月大時施打一劑四九○○萬元基因治療針劑，是全台首例，小寶父母感謝高醫團隊治療，以及健保給付協助，讓孩子有活下去的機會。

小寶媽媽表示，小寶是老三，出生第十二天確診罹患ＳＭＡ，「一聽到可能活不過兩歲，我天天哭，告訴醫師用最好的藥，沒關係，但知道這個藥費幾千萬，我還是哭，就算傾家蕩產也沒辦法。」

小寶爸爸說，小寶不像老大與老二般健康，身體軟綿綿地，也哭不太出聲音，「我跟太太天天哭」；健保今年八月起給付Zolgensma一次性治癒ＳＭＡ藥物，小寶施打此藥後，「一切變得不一樣。」，現在可趴著抬頭、翻身，被扶著時坐立，且哭得超大聲，

高醫兒科教授鐘育志說，ＳＭＡ曾被視為無法治療的神經退化疾病，分一至四型，逾半數患者是最嚴重的第一型，病童在出生半年內發病，因脊髓運動神經受損，影響獨坐、行走、說話，甚至呼吸等肌肉功能，八成以上患者在二歲前死亡，即使未死亡，也只剩眼球能動，終身臥床，以管餵食至死亡。

「這哭聲令人太開心。」石崇良說，看到小寶在記者會不耐地大哭，代表治療很成功，這麼有力氣，能哭得這麼大聲，彰顯健保的價值，集社會眾人之力，照顧需要幫忙的人。下月起，急性白血病與難治或治療失敗瀰漫性大Ｂ細胞淋巴癌的「細胞免疫療法－ＣＡＲ－Ｔ」將納入給付，一針給付八一九萬元，估計一百名患者受惠。