規模歷年最大！500位乳癌病友參與 點亮雙色粉紅絲帶排字活動

衛福部國健署統計，女性乳癌為國人10大癌症排名第4，每年新增個案超過1.5萬人，平均35分鐘就多1名乳癌患者，乳癌標準化發生率更是連續18年蟬聯冠軍。乳癌病友協會理事長黃淑芳說，關注乳癌是不分男女都應關注的議題，20年來協會對乳癌防治及病友權益爭取有許多成果，包含爭取男性乳癌患者在健保藥物補助與女性相當，以及乳房篩檢、新藥納保及凍卵補助的長期努力。

10月為「國際乳癌防治月」，乳癌病友協會今於台北市內湖區大湖公園舉辦「守護健康 掌握幸福園遊會」，號召全台超過500位乳癌病友共襄盛舉，進行連續舉辦20年的「點亮雙色粉紅絲帶」排字活動，規模歷年最大，象徵乳癌病友團結互助、相互扶持的精神，也呼籲全台女性都應注重自身乳房健康及早篩早治重要性。

乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，協會自2004年舉辦首屆點亮粉紅絲帶活動，至今已邁入第20屆，本次隨著疫情結束，規模不同以往，有許多中南部姊妹包車北上參加，可說是歷年參與人數最多的一次。期望活動能提高大眾對乳癌疾病的認識，同時為病友提供支持與鼓勵，並藉此呼籲乳癌早篩早治的重要性。

國健署癌症防治組長林莉茹指出，乳癌對全台女性國人確實是個很大的危險，每年有1.5萬人罹患乳癌，因乳癌離世更有2000多人。在提早預防上，國外研究數據顯示有透過飲食、運動、生活習慣可以減少三分之一罹患乳癌機率。

在及早發現上，林莉茹說，台灣乳癌年齡中位數為56歲，比歐美年輕約7 、8歲，目前政府補助45歲以上女性免費篩檢，而有家族病史的則提早到40歲；最後提早治療的部分相關藥物的進步也非常的快，如果能遵照醫師指示來做治療，後續療效也會非常好。期望能透過民間、企業以及民代的努力為婦女的健康共同努力。