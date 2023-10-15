快訊

境外金融中心前八月獲利年減23% 全年恐是近六年最慘

免費供以軍餐點 以色列麥當勞面臨其他國家抵制…1門市遭襲擊

美國銀行業巨頭警告 存款利率終將上升、侵蝕獲利

聽新聞
test
0:00 / 0:00

規模歷年最大！500位乳癌病友參與 點亮雙色粉紅絲帶排字活動

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
乳癌病友協會今舉辦「守護健康 掌握幸福園遊會」，而今年「點亮雙色粉紅絲帶」排字活動，號召全台超過500位乳癌病友共襄盛舉，規模歷年最大。圖／乳癌病友協會提供
乳癌病友協會今舉辦「守護健康 掌握幸福園遊會」，而今年「點亮雙色粉紅絲帶」排字活動，號召全台超過500位乳癌病友共襄盛舉，規模歷年最大。圖／乳癌病友協會提供

衛福部國健署統計，女性乳癌為國人10大癌症排名第4，每年新增個案超過1.5萬人，平均35分鐘就多1名乳癌患者，乳癌標準化發生率更是連續18年蟬聯冠軍。乳癌病友協會理事長黃淑芳說，關注乳癌是不分男女都應關注的議題，20年來協會對乳癌防治及病友權益爭取有許多成果，包含爭取男性乳癌患者在健保藥物補助與女性相當，以及乳房篩檢、新藥納保及凍卵補助的長期努力。

10月為「國際乳癌防治月」，乳癌病友協會今於台北市內湖區大湖公園舉辦「守護健康 掌握幸福園遊會」，號召全台超過500位乳癌病友共襄盛舉，進行連續舉辦20年的「點亮雙色粉紅絲帶」排字活動，規模歷年最大，象徵乳癌病友團結互助、相互扶持的精神，也呼籲全台女性都應注重自身乳房健康及早篩早治重要性。

乳癌病友協會理事長黃淑芳表示，協會自2004年舉辦首屆點亮粉紅絲帶活動，至今已邁入第20屆，本次隨著疫情結束，規模不同以往，有許多中南部姊妹包車北上參加，可說是歷年參與人數最多的一次。期望活動能提高大眾對乳癌疾病的認識，同時為病友提供支持與鼓勵，並藉此呼籲乳癌早篩早治的重要性。

國健署癌症防治組長林莉茹指出，乳癌對全台女性國人確實是個很大的危險，每年有1.5萬人罹患乳癌，因乳癌離世更有2000多人。在提早預防上，國外研究數據顯示有透過飲食、運動、生活習慣可以減少三分之一罹患乳癌機率。

在及早發現上，林莉茹說，台灣乳癌年齡中位數為56歲，比歐美年輕約7 、8歲，目前政府補助45歲以上女性免費篩檢，而有家族病史的則提早到40歲；最後提早治療的部分相關藥物的進步也非常的快，如果能遵照醫師指示來做治療，後續療效也會非常好。期望能透過民間、企業以及民代的努力為婦女的健康共同努力。

乳癌 癌症

延伸閱讀

乳癌逐漸年輕化 乳癌手術合併乳房重建助病患恢復自信

你知道台灣乳癌有多嚴重？篩檢乳癌的最佳工具是什麼？女性朋友需要了解的乳癌篩檢大小事！

乳癌轉移她眼凸難入眠 這招保眼重拾新人生

乳癌細胞轉移 女子眼球凸出險挖眼

相關新聞

一張圖看天氣！東北季風兩波影響周末再降溫 日夜溫差近十度

入秋轉涼，中央氣象署提醒，北部、東部全天有涼意，中南部日夜溫差可達近10度，早出晚歸可加件薄外套。未來一周東北季風增強、...

癌末婦想吃東西、家屬不給吃 醫指「斷食善終」存迷思

爲臨終前走的有尊嚴、減少疾病折磨的痛苦，國內推動安寧緩和醫療多年，民眾對安寧緩和醫療已有認識，但近期「斷食善終」卻在末期...

影／健保給付近5千萬元針劑 高雄男嬰重生打破「活不過兩歲」宿命

高雄6個月大的男嬰小寶，出生第12天就被高醫確診是脊髓性肌肉萎縮症（簡稱SMA）患者，這是種進行性神經退化疾病，若不治療...

醫院出現藥師荒 沈采穎：做20年薪資也難漲

醫院藥師不斷流失，醫院不僅不再是藥學系畢業生的首選，即使進入醫院服務，也多會在2年後離開醫院。開業藥師沈采穎表示，台灣並...

農業部點名抹黑、欠一聲抱歉 施正鋒：有種出來跟我PK

東華大學前教授施正鋒13日於中天節目「廟口開講」指蔡政府迫害豬農。遭農業部大動作駁斥是不實指控，認為施正鋒欠農業部及豬農...

為陳吉仲抱不平 農業部政次陳添壽要大家「睜大眼睛」

農業部政務次長陳添壽今天到台南，為爭取連任的第二選區民進黨立委郭國文站台，從郭對於農民福利、政策等，都一一向台下支持者訴...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。