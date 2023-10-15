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獨／一針1500萬元 健保署下月起給付急性白血病與淋巴癌救命藥
健保署長石崇良今在高雄表示，精準給付與治療是未來趨勢，健保署繼八月給付一針4900萬元的脊髓性肌肉萎縮症（簡稱SMA）藥費後，下月起也將把急性白血病與難治或治療失敗瀰漫性大B細胞淋巴癌的「細胞免疫療法-CAR-T」納入給付範疇，一針給付1500萬元，全台估計有100名患者受惠。
石崇良今回母校高醫出席「健保給付全台首付SMA基因治療成果發表會」，看到6月大的男嬰「小寶」，因健保在8月給付基因治療針劑，得以有力氣大聲哭與在媽媽懷中掙扎，他非常感動，他說，這就是健保的價值，集眾人之力，去幫助弱勢的病人。
石崇良說，精準給付是治療未來趨勢，健保署未來成立專責評估單位，綜合國內外經驗，給付有效可治療疾病的藥物，繼8月給付一針4900萬元的脊髓性肌肉萎縮症（簡稱SMA）藥費後，11月起，也將把急性白血病與難治或治療失敗瀰漫性大B細胞淋巴癌的「細胞免疫療法-CAR-T」納入給付範疇，一針給付約1500萬元。
2017年8月美國食品藥物管理局核准全球首個細胞免疫療法-CAR-T，用以治療急性白血病與難治或治療失敗瀰漫性大B細胞淋巴癌，藉由其一次性注射特性，為患者帶來治癒疾病的機會。
高醫小兒血液腫瘤科主治醫師廖優美表示，急性白血病是兒童最好發的癌症，至於瀰漫性大B細胞淋巴癌則是好發於成人的癌症，在未有「細胞免疫療法-CAR-T」治療前，患者主要是以化療、骨髓移植等為治療方式。
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