一張圖看天氣！東北季風兩波影響周末再降溫 日夜溫差近十度

入秋轉涼，中央氣象署提醒，北部、東部全天有涼意，中南部日夜溫差可達近10度，早出晚歸可加件薄外套。未來一周東北季風增強、減弱又增強，明、後天水氣稍多，周三至周四氣溫回升，周五後北台灣降雨機率升，周末溫度再降。

中央氣象署預報員陳伊秀表示，周一至周二，東北季風影響，早晚偏涼，北部多雲到晴，氣溫約21至28度；東半部、恆春半島局部短暫雨，氣溫約21至27度；中部雲量增多，氣溫約22至31度；南部雲量增有零星雨，氣溫約24至29度。

周三至周四，東北季風減弱，天氣穩定，各地多雲到晴，僅東半部零星雨，午後山區零星短暫陣雨；北、東高溫回升至28至29度，中南部高溫30至31度；各地早晚稍涼，低溫約21至24度；澎金馬維持為多雲到晴。

周五至周日，東北季風增強影響，北台灣高溫降，桃園以北、東半部地區及北部山區局部短暫雨；其他地區多雲到晴，午後南部地區、中部山區局部陣雨；桃園以北、宜蘭、花蓮高溫降至25至27度；中南部、台東溫度變化不大；金馬溫度亦下降，金門21至25度、馬祖20至22度。