快訊

國民黨反擊了！揭開放式民主初選用意 喊話柯文哲「別一直拖下去」

影迷震驚！名導與妻家中慘遭刺殺身亡 女兒探親卻見冰冷遺體

聽新聞
test
0:00 / 0:00

影／健保給付近5千萬元針劑 高雄男嬰重生打破「活不過兩歲」宿命

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
石崇良贈送禮物給小寶父母，恭喜他們的孩子得到重生的機會。記者吳慧芬／攝影
石崇良贈送禮物給小寶父母，恭喜他們的孩子得到重生的機會。記者吳慧芬／攝影

高雄6個月大的男嬰小寶，出生第12天就被高醫確診是脊髓性肌肉萎縮症（簡稱SMA）患者，這是種進行性神經退化疾病，若不治療，8成患者活不過2歲，健保於8月核可針劑基因治療藥物給付，一劑4900萬元，但可治癒SMA，小寶4個月大時，8月23日施打此藥，是全台首例，如今已可抬頭與大哭，父母今帶著他出席記者會，感謝高醫與健保，讓孩子有活下去的機會。

高醫今舉辦「健保給付全台首付SMA基因治療成果發表會」，健保署長石崇良出席，他說，這是彰顯健保的價值，集社會眾人之力，照顧需要幫忙的人，看到小寶在記者會不耐地大哭，他說，「這哭聲令人太開心」，代表小寶治療很成功，這麼有力氣，能哭得這麼大聲。

小寶的主治醫師、高醫兒科教授鐘育志指，SMA曾被視為無法治療的神經退化疾病，分一至四型，逾半數患者是最嚴重的第一型，病童在出生半年內發病，因脊髓運動神經受損，影響獨坐、行走、說話，甚至呼吸等肌肉功能，8成以上患者在2歲前死亡，即使未死亡，也只剩眼球能動，臥床以管餵食至死亡。

小寶媽媽說，小寶是家中第三個孩子，經由新生兒篩檢與高醫檢查，出生第12天大，被確診是SMA，可能活不過兩歲，「我天天哭」，「我告訴醫師用最好的藥，沒關係，但後來知道，這個藥要幾千萬，我還是哭，我們就算傾家蕩產也沒辦法。」

小寶爸爸說，小寶不像老大與老二，身體軟綿綿的，也哭不太出聲音，「我跟太太天天哭」，總算等到曯光，健保在今年8月起給付Zolgensama一次性治癒SMA藥物，小寶在8月23日、4個月大時，在高醫施打此藥，「一切變得不一樣。」

在鐘育志記者會現場播放紀錄影片中，在場者看著小寶治療前的軟趴趴，現變得可趴著抬頭、能翻身、被扶著時可坐立，且哭得超大聲，很多人看得眼角都濕了，不自主地鼓掌，石崇良指，這是因為Zolgensama可修復基因，讓SMA嬰兒可以被治癒，漸漸追上正常嬰兒的發展。

不像英國物理家霍金罹患的是成年才發病的肌肉疾病，SMA第一型患者即使聰明才智如常人，但以往因多活不過兩歲，外界難以看到他們的才華，鐘育志指，未來有此治癒性針劑藥物，可望在患者還沒發病前就用藥，讓他們的人生起點即治癒此病，與一般人一樣，在人生舞台上發光發熱。

小寶的爸爸感謝健保與高醫讓孩子得到治療，有長大的機會。記者吳慧芬／攝影
小寶的爸爸感謝健保與高醫讓孩子得到治療，有長大的機會。記者吳慧芬／攝影
健保署長石崇良（右）在記者會中看到小寶不耐地哇哇哭，直說這哭聲令人太開心。記者吳慧芬／攝影
健保署長石崇良（右）在記者會中看到小寶不耐地哇哇哭，直說這哭聲令人太開心。記者吳慧芬／攝影
小寶父母今抱著他出席高醫記者會。記者吳慧芬／攝影
小寶父母今抱著他出席高醫記者會。記者吳慧芬／攝影
石崇良贈送禮物給小寶父母，恭喜他們的孩子得到重生的機會。記者吳慧芬／攝影
石崇良贈送禮物給小寶父母，恭喜他們的孩子得到重生的機會。記者吳慧芬／攝影
健保署石崇良今出席見證SMA病童小寶經治療重生的記者會。記者吳慧芬／攝影
健保署石崇良今出席見證SMA病童小寶經治療重生的記者會。記者吳慧芬／攝影
小寶的父母與鐘育志教授（右二）及健保署長石崇良合影。記者吳慧芬／攝影
小寶的父母與鐘育志教授（右二）及健保署長石崇良合影。記者吳慧芬／攝影

健保 高醫 石崇良

延伸閱讀

高雄讀大學大啖魚翅、鴨肉珍 經理兒喊生活費15K不夠：物價漲太多

在逃主嫌到案！高雄蚵仔寮槍案「波及廟公」3中彈 疑詐團黑吃黑惹禍

醫療投資不進步恐成第2個緬甸 薛瑞元：健保總額難廢

用不到新藥成弱勢癌友 醫界籲健保給付接軌國際

相關新聞

仍維持高點！本周蛋價不調漲 估10月中旬出現用蛋缺口

進口蛋爭議引發食安危機，許多縣市學校營養午餐禁用液蛋，使國產雞蛋買氣大漲，蛋價維持產地價每台斤45.5元、批發價每台斤5...

獨／點「神效」眼藥水 高雄少年視茫茫終生不能考照

濫點眼藥水遺憾終生。高雄一名國中少年，眼睛癢就點眼藥水，點了一年多，視力變得模糊就醫，發現竟已罹患青光眼，禍首就是來自他...

醫院出現藥師荒 沈采穎：做20年薪資也難漲

醫院藥師不斷流失，醫院不僅不再是藥學系畢業生的首選，即使進入醫院服務，也多會在2年後離開醫院。開業藥師沈采穎表示，台灣並...

農業部點名抹黑、欠一聲抱歉 施正鋒：有種出來跟我PK

東華大學前教授施正鋒13日於中天節目「廟口開講」指蔡政府迫害豬農。遭農業部大動作駁斥是不實指控，認為施正鋒欠農業部及豬農...

旅展買2萬住宿單方稱無使用期限 消保官揪出沒有履約保證

近期國人夯出遊，台中烏日國際展覽館10月13日到16日舉行旅展，吸引消費者搶好康。有人花2萬買「無使用期限」住宿訂單，但...

「美豬變加豬」出貨單動手腳！桃園再查獲 流向6縣市

美豬洗產地風波延燒，桃園市衛生局、衛福部食藥署近期再查獲「玉釩食品有限公司桃園分公司」標示不實，竟將美豬產地標示為加拿大...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。