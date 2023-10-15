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9月全球持續大幅度破高溫紀錄 鄭明典稱奇：很不尋常

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9月全球持續大幅度破高溫紀錄 鄭明典稱奇：很不尋常

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
NOAA分析的9月全球平均氣溫，持續大幅度破高溫紀錄。圖／取自鄭明典臉書
NOAA分析的9月全球平均氣溫，持續大幅度破高溫紀錄。圖／取自鄭明典臉書

NOAA分析的9月全球平均氣溫，持續大幅度破高溫紀錄。前中央氣象局長鄭明典在臉書表示，「好奇怪！非氣象人的反應，這種增溫很不尋常！氣候人的反應，這種增溫很不尋常」，大部分增溫可能是短期波動，但是長期趨勢上的增溫更明確了。

氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，全球9月創下破紀錄高溫。從今年6月開始全球海-陸均溫距平已經連續4個月破紀錄高溫，而9月更是高出往年平均1.44度。根據NOAA預測，加上聖嬰年的加持下，2023年將有99%機率破2016年高於平均0.99度紀錄，成為歷史上首度突破1.00度的第一年。

網友問，跟聖嬰現象有關嗎？鄭明典說，「有，一部分」。

其他網友表示，「異常只會變得更尋常，喜歡與否也要面對」、「未來是不是只有夏天，而不會有冬天了」、「如果一直都是夏天，人生就真的只剩在大太陽底下工作跟痛苦了」、「環境破壞、打仗，人類一直在加速種族滅絕」、「地球暖化現象」、「從6月以來，全球月均溫一直破紀錄不是」。

鄭明典 高溫

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