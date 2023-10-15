「美豬變加豬」出貨單動手腳！桃園再查獲 流向6縣市

美豬洗產地風波延燒，桃園市衛生局、衛福部食藥署近期再查獲「玉釩食品有限公司桃園分公司」標示不實，竟將美豬產地標示為加拿大。桃園市府表示，此舉恐涉刑法第255條，將移請司法機關後續調查。記者稍早致電業者，但因假日暫時未取得回應。

桃園市衛生局表示，本月13日接獲陳情，指玉釩食品販售美豬卻標示不實，衛生局立即會同食藥署前往稽查，現場查獲業者今年3月至10月出貨2項產品（豬腳圓切片1斤5片裝和1斤4片裝），雖外包裝標示原產地為美國，但進一步追查下游，發現該公司提供下游業者的產品報價單及出貨單原料產地卻標示為加拿大。

衛生局表示，目前得知2項產品已流入桃園、台北、新北、台中、新竹市及新竹縣6縣市共61家業者，昨日市府已至桃園下游33家業者稽查，發現產品外包裝產地「美國」與出貨單產地「加拿大」不符，導致下游業者誤認。

衛生局表示，食品業者應確實遵守豬肉原產地標示規定，未標示豬肉原料原產地者，將依違反食品安全衛生管理法第22條及第25條規定，處3萬至300萬元罰鍰；若原產地標示不實，將依違反食安法第28條第1項規定，處4萬至400萬元罰鍰。