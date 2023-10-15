健保支付預立醫療決定諮商費 薛瑞元：明年有機會上路

台灣4年前制定亞洲第一部「病人自主權利法」（簡稱病主法），讓國人對安寧緩和醫療有更多認識。但「病主法」上路來，依衛福部最新統計，簽署預立醫療決定意願書為6.2萬人，同意安寧意願為3.9萬人。近期，安樂死議題聲量再起，衛福部長薛瑞元今表示，社會出現談論安樂死聲浪，是否代表安寧緩和醫療的推展規模、量能做的不夠，值得深思。

台灣安寧緩和醫學學會今舉辦112年度會員大會學術研討會，今年主題「營造多元公平及共融的安寧療護場域」。薛瑞元於研討會致詞指出，安樂死議題對醫療人員是項挑擔，因為這與醫師的救人信仰互相違背，世界醫學協會（WMA）也不贊成醫師從事安樂死，因此必須檢討安寧緩和醫療，讓病人獲得更滿意的服務。

薛瑞元說，衛福部須建立好的專業體系，提供疾病末期病人尊嚴照顧，目前研擬三個配套，首先，健保將改善從事居家安寧緩和醫療團隊的健保給付，這部份給付會提高，目前也已經在談。

其次，「病人自主權利法」、「安寧緩和醫療條例」精神一致，民眾可以簽署預立醫療決定及安寧緩和醫療意願書。薛瑞元說，目前簽署前須先經過諮詢，但諮詢費用每小時約2000至3000多元不等，「這會是項阻礙」，將規畫往後若符合簽署資格民眾，諮詢費將由健保支付，因支付項目須由健保會共擬會議討論，這部分會由健保署提出進行討論，預計明年有機會上路。

薛瑞元說，如果10名病人有1人願意簽署，進而在生命末期時，可以少住院一天，甚至減少幾萬元的醫療費用，「這樣都是好的」。

第三、長照體系將納入安寧緩和醫療。薛瑞元說，於居家失能個案家庭醫師方案，家庭醫師在照顧居家長者，期待慢慢建立關係後，可以說服失能者簽署預立醫療決定、安寧緩和醫療意願書。薛瑞元說，有關安寧緩和醫療照顧方面，未來希望腳步可以再加快。

薛瑞元說，他在衛生署（現為衛福部）時代服務時，安寧緩和醫療有兩項爭議，一是醫院內的安寧緩和病房設置量需要多少，這個爭議維持了好幾年，二、當時在醫院內服務的安寧共照團隊，曾被許多專家看不起，認為醫院提供的不是真正安寧緩和醫療，但現在這些都不再重要，目前安寧緩和醫療已走出醫院，未來更要走入社區，「只要有好的服務，安寧緩和可以在家裡等任何地點」。