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獨／點「神效」眼藥水 高雄少年視茫茫終生不能考照

聯合報／ 記者吳慧芬／高雄即時報導
醫師指兒童與青少年眼球等結構尚未發育完全，使用眼藥水前，一定要先經醫師看診。記者吳慧芬／攝影
醫師指兒童與青少年眼球等結構尚未發育完全，使用眼藥水前，一定要先經醫師看診。記者吳慧芬／攝影

濫點眼藥水遺憾終生。高雄一名國中少年，眼睛癢就點眼藥水，點了一年多，視力變得模糊就醫，發現竟已罹患青光眼，禍首就是來自他所慣性所用的含類固醇的眼藥水，造成他的眼壓升高、視神經萎縮，不僅視力受損，視野也變窄，左右兩側都看不到，雖經治療、開刀，仍無法挽回視力，注定終生無法開車與考駕照。

「這不是個案」。收治少年的高雄長庚醫院眼科部主治醫師蔡振嘉表示，他隔一陣子就會收治到這類濫點類固醇眼藥水，造成青光眼的兒少病例，有些在停止使用類固醇眼藥水後，視力惡化得以設下「停損點」，但有些則像上述少年，極盡一切治療，眼壓依舊偏高，恐得終生接受眼壓治療。

蔡振嘉表示，上述少年有過敏體質，常有眼睛癢等過敏性結膜炎症狀，家人到藥房買了眼藥水給他，他一點就眼就不癢，覺得「太神效」，就慣性使用這款眼藥水「保養」，點了一年多，漸漸覺得旁人有人叫他看不到，最後連眼前事物也變得模糊，輾轉到高雄長庚就醫。

經檢查，蔡振嘉發現少年眼壓高達40毫米汞柱，為常人一倍，已罹患青光眼，高眼壓導致視神經萎縮，視野縮小、視力下降，經請其停用含類固醇眼藥水，仍無法改善，蔡振嘉再為少年開刀，引流眼內過多房水，阻止視力惡化速度，但已造成的視神經萎縮、視野缺損、視力下降等症狀，則無法恢復。

蔡振嘉表示，含類醇藥水止癢效果最快也最明顯，但只能短期使用，否則易造成眼壓高與青光眼，尤其眼球尚未發育完全的兒少，更要僅慎使用，他看過太多例兒少類固醇型青光眼病例，小從小二生，大到到國中生，病因均緣自長期點含類固醇眼藥水。

蔡振嘉呼籲，家長不要迷信給孩子「速效」、「神效」眼藥水，因很可能含類固醇，一般對兒少過敏性結膜炎病例，他多開立抗組織胺等成份眼藥水，療效慢但溫和，如果孩子眼睛癢紅，建議看眼科醫生，依醫囑用藥，「不要覺得這個（藥水）效果最快，就長期點」，「青光眼對視力的傷害，是一去不回頭。」

蔡振嘉表示，上述少年現長期回診使用降眼壓藥水，控制青光眼病情，其濫點類固醇眼藥水所留下視野缺損、視力下降後遺症，則無法恢復，未來註定無法開車與考駕照。

蔡振嘉表示，兒少時期即患青光眼，其治療預後遠比中老年退化型青光眼來得差，嚴重者甚至可能失明，尤其是類固醇藥物所致的青光眼，其代謝物會讓眼內房水變得黏稠，加上兒少眼球、排水等結構發育不完全，造成視力傷害更嚴重，就像中老年人的高血壓，「控制高眼壓、可能要成為這些孩子終生的功課。」

蔡振嘉醫師說明少年視野缺損的病況。記者吳慧芬／攝影
蔡振嘉醫師說明少年視野缺損的病況。記者吳慧芬／攝影
蔡振嘉醫師說明少年視野缺損的病況。記者吳慧芬／攝影
蔡振嘉醫師說明少年視野缺損的病況。記者吳慧芬／攝影
高雄長庚醫院眼科部主治醫師蔡振嘉。記者吳慧芬／攝影
高雄長庚醫院眼科部主治醫師蔡振嘉。記者吳慧芬／攝影
青光眼患者因眼壓高，造成視神經病變，視野比正常人更窄，看不到兩側影象。記者吳慧芬／翻攝
青光眼患者因眼壓高，造成視神經病變，視野比正常人更窄，看不到兩側影象。記者吳慧芬／翻攝
蔡振嘉醫師說明少年視野缺損的病況。記者吳慧芬／攝影
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視力 類固醇 眼壓

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