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仍維持高點！本周蛋價不調漲 估10月中旬出現用蛋缺口

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
台北市蛋商公會昨天開會決議，本周蛋價凍漲維持高點。記者劉學聖／攝影
台北市蛋商公會昨天開會決議，本周蛋價凍漲維持高點。記者劉學聖／攝影

進口蛋爭議引發食安危機，許多縣市學校營養午餐禁用液蛋，使國產雞蛋買氣大漲，蛋價維持產地價每台斤45.5元、批發價每台斤55元歷史高點。台北市蛋商公會表示，昨天召開蛋價審議委員會後，決議本周維持蛋價不調漲，但預估10月中旬會有用蛋缺口。

根據農業部最新雞蛋產銷資訊顯示，目前國內每日約有3401萬隻蛋雞投入生產，雞蛋每日生產量維持11萬7500箱（每箱約200顆），雖比上周略有增加，但距離國人每日需求量12萬箱仍有部分缺口，加上秋冬禽流感疫情，恐添更多變數。

台北市蛋商公會理事長林天來表示，昨天召開會議後決議本周蛋價維持產地價每台斤45.5元、批發價每台斤55元，考量蛋價若波動太大，消費者會認為蛋商在背後操控價格，但強調未來蛋價還是有可能因為氣候及產量變化進行調漲，才能避免蛋農賠錢影響生產及年初黑市的情況。

台北市蛋商公會常務理事長劉威志指出，先前因中秋及國慶連假，各地蛋商買氣略減且還有庫存，目前市面上的蛋多為這2個連假的庫存，並非本土蛋產量有增加，未來若恢復正常消費恐會供不應求，預計10月中旬會出現用蛋缺口的情況。

蛋價 雞蛋 庫存

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