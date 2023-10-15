東北風南下北部下探19度 吳德榮：秋老虎周三起影響3天

今天有一小股東北風南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，但水氣很少，北部、東北部及東部雲量稍多，宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，北台灣稍涼；中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨。

氣溫部分，今天北部19至27度、中部21至32度、南部22至33度、東部20至30度。

吳德榮說，明天、周二中層雲從南海逐漸移入，中南部雲量漸增，近山區零星飄雨，北部多雲時晴， 宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，各地早晚偏涼。