東北風南下北部下探19度 吳德榮：秋老虎周三起影響3天
今天有一小股東北風南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，但水氣很少，北部、東北部及東部雲量稍多，宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，北台灣稍涼；中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨。
氣溫部分，今天北部19至27度、中部21至32度、南部22至33度、東部20至30度。
吳德榮說，明天、周二中層雲從南海逐漸移入，中南部雲量漸增，近山區零星飄雨，北部多雲時晴， 宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，各地早晚偏涼。
他表示，周三至周五中層太平洋高壓籠罩，低層弱東北風，為秋老虎型態，各地晴朗穩定，白天紫外線強，天氣微熱、早晚涼，日夜溫差很大，應注意衣著調適。周六東北季風南下，北部、東半部轉有雨，「一場秋雨一場涼」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言