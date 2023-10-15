東北風南下北部下探19度 吳德榮：秋老虎周三起影響3天

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天北部、東北部及東部雲量稍多，宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，北台灣稍涼；中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨。本報資料照片
今天北部、東北部及東部雲量稍多，宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，北台灣稍涼；中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨。本報資料照片

今天有一小股東北風南下，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，但水氣很少，北部、東北部及東部雲量稍多，宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，北台灣稍涼；中南部多雲時晴，山區午後有局部短暫雨。

氣溫部分，今天北部19至27度、中部21至32度、南部22至33度、東部20至30度。

吳德榮說，明天、周二中層雲從南海逐漸移入，中南部雲量漸增，近山區零星飄雨，北部多雲時晴， 宜、花、東偶有局部短暫雨的機率，各地早晚偏涼。

他表示，周三至周五中層太平洋高壓籠罩，低層弱東北風，為秋老虎型態，各地晴朗穩定，白天紫外線強，天氣微熱、早晚涼，日夜溫差很大，應注意衣著調適。周六東北季風南下，北部、東半部轉有雨，「一場秋雨一場涼」。

歐洲（ECMWF）模式17日20時700百帕相對濕度模擬圖（左圖）顯示，中層雲從南海逐漸移入。同時的降水模擬圖則顯示，中南部近山區零星飄雨（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄
歐洲（ECMWF）模式17日20時700百帕相對濕度模擬圖（左圖）顯示，中層雲從南海逐漸移入。同時的降水模擬圖則顯示，中南部近山區零星飄雨（右圖）。圖／取自「三立準氣象.老大洩天機」專欄

吳德榮 東北風 東北季風

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