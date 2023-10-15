業者拉高房價 專家：提升品質才是解方

疫後國內旅宿業版圖逐漸重整，對消費者而言，房價及旅遊習慣改變都是選擇住宿型態的考量因素。專家分析，影響觀光旅館及一般旅館住房率原因包括入境旅遊市場恢復慢、旅遊習慣改變、旅行業逐漸小型化及缺工，業者短期拉高房價卻未提供對等價值只會破壞品牌，持續提升特色及品質才是解方。

高雄餐旅大學觀光研究所教授劉喜臨說，觀光旅館住房率恢復較慢主因客群以入境旅客為主，但今年入境旅遊市場僅恢復五成左右；再者，疫情帶動民眾安心、安全旅宿概念，消費者更傾向選擇小範圍，能不跟太多人接觸的民宿，甚至是入境的商務及自由行旅客也愈來愈偏向民宿。

他也說，隨著國旅型態改變，旅行業逐漸小型化，以往團體旅遊都是卅多人一團，現在多改為六至九人或家庭就成行，不少民宿包棟也愈來愈盛行。

劉喜臨說，房價高低是市場機制，但旅館業者提高價格的同時，也應讓消費者感受到對等價值，否則只會破壞品牌跟信譽，對長期是不好影響，業者持續提升品質、找到特色、強化行銷宣傳力道才是解方。

世新大學觀光學系副教授陳家瑜說，影響住房率的原因除了價格，還包括入境旅客僅回流一半、疫情前最大的大陸市場仍是缺口，加上國人出國旅遊，需求上明顯減少，對高端旅館影響更加明顯。她認為，短期旅宿業要因住房率降價不太可能。