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房價猛漲 旅宿住房率「回不去」

聯合報／ 記者周湘芸／台北報導
旅宿房價已逾疫情前水準，不少國人寧可出國旅遊，加上外籍觀光客恢復慢，產業又缺工，使觀光、一般旅館住用率比疫情前低。記者季相儒／攝影
旅宿房價已逾疫情前水準，不少國人寧可出國旅遊，加上外籍觀光客恢復慢，產業又缺工，使觀光、一般旅館住用率比疫情前低。記者季相儒／攝影

交通部觀光署統計，旅宿業房價持續上漲，今年上半年已超越疫情前的二○一九年同期水準，致使觀光旅館、一般旅館住用率，均較疫情前下滑。除了「回不去」的房價因性價比低，讓國人退避，業者也直言，入境旅客恢復慢且少了陸客，加上缺工等因素，都是造成住房率低的原因。

今年上半年觀光旅館房價達平均每晚四六一八元，較疫情前二○一九年同期漲二成四；一般旅館平均每晚二五四七元，也較疫情前同期漲二成二。國旅住宿成本攀升讓國人寧可不住或往國外跑，致使觀光旅館、一般旅館今年上半年住用率分別是百分之五十五點四五、四十五點八七，還不如二○一九年。

進一步分析發現，今年上半年民宿房價平均每晚二五三六元，僅較疫情前同期漲一成一，價格相對「親民」，加上提供更多樣化選擇，也讓民宿今年上半年住用率達百分之廿五點七一，超越疫情前同期的百分之廿二點七九，成了住用率唯一超越疫情前水準的旅宿業。

除了房價影響住用率，旅遊業者也分析，觀光旅館房價普遍較高，過去主要客群七成為外國旅客，但疫後國際觀光客回流慢，加上缺工無法開出最大房間數，住房率自然難以回升；民宿因價格差異幅度大，消費者有較多彈性能選擇符合需求及性價比的物件，因此民眾接受度較高。

中華民國觀光旅館商業同業公會秘書長卓倩慧也說，觀光旅館住房率低最主要還是人力問題，反觀民宿房間數不多，且多是家庭副業，人力需求不大，近年家族旅遊、團體旅遊愈來愈傾向民宿。另卓倩慧說，像台北市觀光旅館多為外國商務客，但疫後大環境改變，視訊會議興起導致商務客越來越少，加上少了陸客，住房率自然下降。

台灣好客民宿協會理事長黃秀惠說，疫情雖衝擊觀光業，但民宿有獨棟獨戶特性，加上有各式風格可選擇，若有特殊景觀、好的服務就會受青睞，但隨著國人持續轉往國外旅遊，今年下半年民宿住房率恐也不樂觀。

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