醫院藥師荒3／醫院藥師有兩種 缺人小心醫糾上門

醫院藥師分為門診及住院藥師，根據衛福部醫院評鑑有不同的人力規定，例如根據 「112年度醫院評鑑基準及評量項目」，醫學中心一般病床，每40床應有藥師一 人以上、加護病房每20床應有藥師一人；門診作業，日處方箋每滿70張處方箋，應增聘一名藥師、特殊藥品處方每15張至少一人、24小時作業醫院，必須配置24小時作業人力。

新光醫院行政副院長洪子仁表示，藥師是醫院中不可或缺的角色之一。若醫院缺門診藥師，處理處方箋數量就會受限；處方箋過多也影響門診藥師作業，若導致忙中出錯，對醫療品質將產生負面影響。

洪子仁說，相較於門診，住院藥師則須與臨床醫師充分配合，在患者住院過程中須監測相關藥物交互作用以藥物劑型、劑量等。若住院藥師人力不足，直接影響住院患者醫療品質及生命安全，甚至可能因藥師人力不足，工作負荷量過大導致給藥出錯，醫院可能面臨醫糾，甚至遭到提告。