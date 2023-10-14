醫院藥師荒1／醫院藥師人力不足 領藥等到天荒地老

疫情期間醫事人員堅守崗位，不敢休假更不敢生病，但疫情如今已然過去，但問題卻逐一浮現，愈來愈多護理師忍受了長期高壓的職場，選擇離職。不過，醫院中的藥師其實一直都存在著「缺額」問題，台灣每一萬人就有十三名藥師服務，遠高過OECD國家的八點六位，但為何醫院長年「聘不滿藥師」？

藥師公會全聯會統計，執業藥師有三萬三七一三人，在公、私立醫院執業中的藥師僅八七七○人，而在社區藥局、診所等地開業、受聘藥師則高達一萬八一五七人，差距將近兩倍。藥師人力不足，許多醫院領藥窗口大排長龍，藥師處理處方箋張數太多，也可能忙中有錯，影響病人安全。

和信醫院藥劑科主任陳昭姿表示，根據統計，台大、台北榮總兩間龍頭醫學中心加起來缺的藥師就已超過五十名，絕大多數醫院藥師都存在缺額問題，即使醫院用了簽約金、年薪上調等方式，都很難留住藥師，流動率仍相當高。

「而醫院藥師專業要求很高。」陳昭姿說，除了值班、門診以外，住院藥師也得跟著醫師查病房，確保病患用藥安全；同時，新藥發展快速，尤其癌症用藥愈來愈多新的生物製劑問世，使用的步驟、衛教、交互作用太多、太複雜，得掌握醫師、護理師、病患三方的需求，導致醫院藥師的壓力龐大。

陳昭姿表示，醫院廿四小時輪班，還要做評鑑等行政瑣事，許多藥師在醫院訓練完兩年，就會被藥廠、連鎖藥局等等企業挖角，不僅薪資待遇更高，工作量也比醫院少，即使台北醫院藥師平均年薪已達八十萬，不算低薪，各大醫院醫就缺得一塌糊塗。

陳昭姿說，私立醫院藥師團隊大約都卅餘人，但醫院的服務相當多元，以和信醫院來說，在癌症治療上有許多「跨團隊合作」，整合內科、外科多科別治療病患，不只是一位醫師照顧一位病患，是一個團隊來照顧很多病患，藥師熟稔各類化療藥物僅是基本，癌藥如今成千上萬種，更得不斷精進本職學能。

陳昭姿指出，跨團隊合作醫療品質提高但成本也相當高，可是醫院需要有好的收入才能談薪資，不僅藥師，護理師也要增加薪資，台灣整體藥師足夠，但卻是嚴重分布不均，醫院的問題相當難解。