新北市客家義民爺文化祭 義起打卡靚Hakka

新北市客家人年度的盛事客家義民爺文化祭活動，今(14)天以莊嚴隆重的安座大典於新北市市民廣場正式揭開為期3日的序幕，由新北市新店區客屬會爐主邱光彥理事長及新北客家局林素琴局長率領新北市各界客屬代表，南下新竹新埔枋寮義民廟恭迎義民爺北上，由迎神社團透過古禮涼傘開路，迎接義民爺神主牌入座神轎車，行經新店等地區受到民眾置香案祭拜歡迎，並由獅陣、鼓陣、客家八音等32輛前導車，浩浩蕩蕩地引領義民爺迎駕至市民廣場，由陳純敬副市長主持安座大典，共同為市民朋友祈福，祈求風調雨順，國泰民安。

112年新北市客家義民爺文化祭安座大典圓滿。 圖／新北市政府客家事務局提供

陳純敬副市長表示，非常開心再次參加新北市義民安座大典，我已經參加了4次，疫情時是在客家文化園區，每次參加都非常感動，因為客家鄉親不管在客家文化的傳承教育及對客家建設都非常積極地參與支持，新北客家鄉親已持續26年辦理義民爺文化祭活動，對客家文化的團結有非常重要的意義，新北客家鄉親67.2萬人佔新北市人口16.7%，幾十年對客家文化的聯誼活動，可以看出客家鄉親對文化傳承的努力，也可以看出客家文化的豐富性，三峽客家文化園區第二期也已經完成，在客家文化園區看到很多文化被保留下來，完整表達客家人生活上的智慧一代一代傳承下去，代表新北市政府對客家鄉親的感謝，感謝客家鄉親讓正面的客家精神及文化持續傳承下去。

新北市政府陳純敬副市長致詞。 圖／新北市政府客家事務局提供

新北市政府對客家事務的推動一直以來非常支持，新北哈客館是市府持續推動的重要客家政策，以跨機關、跨局處合作建置方式，全市已完成中和、淡水、新店、新莊館及板橋等5座新北哈客館，今年將於12月開幕啟用第6座五股館，明年第7個、後年第8個、115年增加到10個，預計2030年增加到15個，對於客家鄉親聯誼場所及研習課程場所持續擴充，謝謝客家鄉親對客家聚點的支持，發揮客家聚點凝聚鄉親及傳承文化實質功能。

新北市在營造客語環境部分也十分用心，四年三度得獎，新北市是六都中唯一非屬客語為通行語地區獲獎單位，並獲獎勵金100萬元，67.2萬的客家鄉親一直努力推廣客家語言課程及相關文化活動，語言身歷其境才會學習的更快，去年爐主準備英文的祝文，是由爐主的小孩來朗讀，這需要對這客家祭典文化的深度瞭解其意義，對文化的傳承很重要，最後代表侯市長向大家問好，代表新北市政府祝福這次的活動圓滿，祝福大家身體健康萬事如意。

新北市客家局林素琴局長邀請大家義起打卡靚Hakka。 圖／新北市政府客家事務局提供

今年活動還特別結合市府青年局辦理青創市集，包括雄亮整合行銷、藝起來串臉、Apricot溫度手作坊、浩大龍貓用品、浩大甲蟲用品等攤位，其中浩大甲蟲用品源自一位高中生創業，從小熱愛大自然，國小喜愛飼養甲蟲，在國中時期研究昆蟲知識，開啟了創業之路，從尋找空間、規劃洽談，一路親力親為，受多數小朋友的喜愛，用心分享自身經驗，不斷創新商品，如今成功創業獨自經營店面，期待可以成為亮眼的一顆星。

新北市客家局表示，活動兩日動態活動的部分，除了規劃親子互動樂活積木體驗活動，在親子互動的過程中，創作出無限可能、堆疊出無盡的創意，創造出獨特及客家元素的作品。此外，還有引人入勝的社團研習成果展演，由新北市的43個客屬社團的1,500多名成員輪番上陣，總共呈現了105場精彩演出。今天的活動將由鼓藝、樂器演奏和舞蹈組帶來精彩的表演，從下午2點持續到晚上8點30分，以氣勢磅礴的鼓藝、動人心弦的絲竹樂器和優美的舞姿，為觀眾呈現了豐富的客家音樂饗宴。明天的活動中，歌謠組將帶領參與者隨著音符和線譜進入客家音樂殿堂，感受客家歌謠和現代多元組曲的融合，一同隨著音樂搖擺，享受輕鬆的午後時光。此外，榮興客家採茶劇團還將上演客家大戲《碧波塵緣》，讓市民體驗精緻的客家文化美學。

民眾參觀青創市集。 圖／新北市政府客家事務局提供

至於靜態展示部分，不僅有41組超吸睛的神豬藝術作品，由客家鄉親透過創意巧思與複合媒材的應用所製作而成，將傳統神豬文化融入環保及動保理念，今年還規劃展出40組客家創意積木，以客家文化為靈感，通過參與活動創作獨一無二的積木作品來表達對客家文化的理解與傳承，期望讓大家運用文化及多元性質創意，在創作過程激發對於新北客家的認同感，更是為新北客家打造出無限的創意美學。

圖／新北市政府客家事務局提供

接著，預告明天上午登場的是「挑擔奉飯踩街遊行」，擔奉飯踩街遊行繼去年毛寶貝踩街後，今年推出「《主角就是我》COSPLAY客家裝扮踩街活動」，通過扮演客家文化中的角色，更深入地了解客家文化的價值觀和精神特質，搭配曼加非洲戰鼓團、MRG 聯合國馬戲團隊、烏克蘭的珍珠傳統舞團、輔仁大學競技啦啦隊及扶輪社國際青少年隊等團隊及客家社團鄉親隊伍載歌載舞的展現客家之美，其中，多元族群新住民隊其成員包含日本、韓國、菲律賓、泰國，馬來西亞、越南、緬甸、印尼、柬埔寨等國家，多元族群新住民隊其成員包含日本、韓國、菲律賓、泰國，馬來西亞、越南、緬甸、印尼、柬埔寨等國家，向大眾展示展現新北市多元文化及族群融合的特色，也誠摯邀請市民朋友一同前來打卡朝聖義起靚新北！。