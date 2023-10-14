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空汙論壇今登場 產官學民齊聚交流環境永續5大議題

聯合報／ 記者趙容萱／台中即時報導
第6屆空汙論壇今天在台中烏日登場。圖／主辦單位提供
第6屆空汙論壇今天在台中烏日登場。圖／主辦單位提供

第6屆空汙論壇今天在台中烏日登場，邀集30名學者、專家擔任與談人，現場產、官、學界代表、民眾等近200人意見交流。中台灣教授協會理事長黃正聰說，空汙論壇期許做為永續發展議題的發聲、討論平台，現場透過討論環境永續5項議題，促進環境政策的交流與共識，結論將彙整供政府機關參考。

第6屆空汙論壇年由中台灣教授協會、台灣環境公義協會、台中市醫界聯盟與台中市環保局共同主辦，邀請行政院環境部常務次長沈志修說明「環境部五大願景及空氣品質管制規畫」，包括持續改善空氣品質、連結2050淨零共利減汙的願景，以及八大面向發展管制的策略。盼攜手各界加速推動空汙減排，邁向台灣環境淨零碳排及永續發展。

論壇討論5大議題包括，一、「空氣品質管制計畫」由南投縣、雲林縣及台中市環保局代表報告，分享了空汙治理作為與成效，展現以實際行動共同朝淨零排放目標努力；二、「空汙控制」由利百景公司及台塑企業報告。

三、「健康與空汙」由中國醫藥大學公衛系主任及台大風險社會與政策研究中心報告；四、「交通與空汙」包括營建施工機具、船舶、人造合成燃料替代石化燃料。五、「邁向未來，低碳永續、循環經濟」由中油、台電、環基及衛星科技公司分享經驗。

另外，現場邀請公衛專家中國醫藥大學教授許惠悰，專題演講「室內空氣汙染的暴露與健康風險」，以及邀請行政院環境部大氣環境司司長參與綜合座談，與在場意見交流、討論。

黃正聰說，迎接台灣2050淨零排放，產業界及政府扮演關鍵角色，肩負台灣的溫室氣體管制重責，引領台灣接軌國際環保趨勢。今天空汙論壇會議結論將彙整供中央及地方政府參考。

第6屆空汙論壇今天在台中烏日登場，現場產、官、學界代表、民眾等近200人意見交流。圖／主辦單位提供
第6屆空汙論壇今天在台中烏日登場，現場產、官、學界代表、民眾等近200人意見交流。圖／主辦單位提供

空氣品質 台中市 環境部

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