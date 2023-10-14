瑞穗文旦遭棄置農田 農糧署：做精油剩餘果應妥善處理

花蓮縣瑞穗鄉近日被發現有大量文旦柚傾倒在農地、河川地，傾倒引起民眾影響環境的疑慮。農業部農糧署表示，瑞穗鄉農會為協助在地文旦產銷，收購文旦柚大果或次級果加工產製精油，其篩選後無法加工或剝皮加工後的剩餘物料，後續再提供掩埋作有機堆肥用。

農糧署表示，今年花蓮縣文旦柚收穫面積約840公頃、產量約2萬5600公噸，受海葵颱風降雨影響，及產區勞動力老化缺少管理等因素，因此今年文旦柚大果或次級果增加約1成。為協助上述果品利用，農糧署輔導瑞穗鄉農會以每公斤10元向農民收購，預計收購500公噸加工製作精油，以減少災後農民損失。

農糧署說，為確保農民收益及環境品質維護，已要求瑞穗鄉農會，相關削皮後餘料或無法加工的農產物須妥為處理，並請花蓮縣政府予以輔導協助相關加工剩餘物料處理作業。

農糧署副署長姚志旺表示，收購的文旦柚，瑞穗鄉農會取皮做成精油，但因颱風來襲水傷，文旦皮受損，部分取精油少，因此其餘剩下的做成推肥。

農糧署說，為協助花東地區文旦產銷，今年8月14日啟動多元加工措施，截至10月上旬，已媒合2家食品廠向花蓮縣政府登記收購食品果150公噸，目前進場加工計136公噸，後續將持續協助媒合增加收購加工數量，以有效穩定文旦柚產銷，共同保障農民收益。