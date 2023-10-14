台南增213例登革熱 市府感謝國軍支援防疫
台南市今天新增213例本土性登革熱，全市累計1萬4934例，市府衛生局感謝國軍支援防疫，期盼疫情穩定下降，逐步解除。
台南市衛生局今天新聞稿指出，截至下午3時，台南市新增213例本土性登革熱，其中南區及東區各33例，北區及永康區各29例，安南區24例，中西區20例，關廟區11例，安平區10例，仁德區8例，歸仁區5例，新化區3例，西港區、鹽水區、新市區、佳里區、新營區、楠西區、麻豆區及龍崎區各1例，年齡介於1歲至97歲。
衛生局表示，北區開基玉皇宮捐贈新台幣5萬元加菜金，由台南市登革熱防治中心主任蘇世斌代表送至新化知義營區，感謝國軍支援防疫。
蘇世斌今天也視察北區文元里戶內外化學防治作業，且在公園衛教宣導，呼籲長者出門運動或戶外活動時，應加強防蚊措施。
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