專家籲增加經常性醫療保健支出GDP占比 提升到8%

專家今天借鏡緬甸指出，台灣經常性醫療保健支出（CHE）僅占國內生產毛額（GDP）約6%，落後其他國家，若不能持續進步，恐將被拋在後面，籲政府應在5年內提升CHE占GDP達8%以上。

台灣醫務管理學會今天上午舉行第9屆第2次會員大會暨2023年THIS學術年會，今年大會主題為「醫療投資 健康永續」，衛生福利部長薛瑞元、健保署長石崇良皆出席致詞，並邀請前健保局總經理張鴻仁、癌症希望基金會董事長王正旭、中華經濟院副院長王健全等人專題演講。

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁致詞指出，今年大會主題是呼應今年2月提出的「2023台北健康照護宣言」，即增加健康投資、強化國家競爭力，期許政府、民眾一同打造正向的醫療生態。

不過，近期才從緬甸返國的洪子仁提到，1970年代全亞洲第一家百貨公司電扶梯就在緬甸仰光，新加坡前總理李光耀曾說，希望將新加坡建設成和仰光一樣，結果近60年過去，緬甸因政治不穩定，不少醫護人員上街頭與政府對抗，導致醫護缺口擴大，當地民眾經濟許可的話，就會到泰國、新加坡看病。

這令他聯想到，如果台灣沒辦法在醫療衛生上持續進步 可能下一個階段會被拋在後面，儘管醫療投入和健康指標兩者沒有因果關係，但具有相關性。

洪子仁說，在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情後已浮現醫護、罕藥、新藥等問題，都源自於醫療支出成長率不足、健保總額不夠，籲政府在5年內，提升經常性醫療保健支出占GDP達8%，讓台灣健康投資水準與國際接軌。

張鴻仁以「全民健保有危機嗎？」為演講主題指出，全民健保總額制度實施逾20年，二代健保後以「節制浪費、減少支出」為政策主軸，無法真正促進國民健康，背離健保創辦精神，國民健康的指標遠遠落後星日韓。

由於新醫藥科技快速發展，張鴻仁認為，健保總額制度有一項謬誤，認為醫療需求是固定的，應廢除總額預算或保障點值至少0.9元，否則病人將面臨沒有希望的未來。

薛瑞元回應表示，健保總額若是拿掉，還要有配套，要達成這個目標，需要時間很長，且恐會產生問題；此外，點值保障0.9元現在已在做，但是針對COVID-19疫情，要繼續推動不是不可能，必須思考補助費用從何而來。