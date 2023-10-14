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微菌研究熱門但各地菌種不同 多國聯手打造亞太聯盟

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣微菌聯盟理事長暨國立陽明交通大學醫學院吳俊穎副院長期待與各國跨領域合作，將更多微菌研究成果落地，變成商品或臨床實務。圖／台北榮總提供
台灣微菌聯盟理事長暨國立陽明交通大學醫學院吳俊穎副院長期待與各國跨領域合作，將更多微菌研究成果落地，變成商品或臨床實務。圖／台北榮總提供

台灣微菌聯盟、陽明交通大學與台北榮民總醫院舉辦「亞太微菌聯盟」成立大會，台灣微菌聯盟理事長、國立陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎指出，人體微生物是全球顯學，全球相關市場規模估計在2029年會上看13.7億美元，由於微菌本身有地域性，希望透過聯盟合作，開發適合亞太地區人民的微菌新藥治療。

吳俊穎表示，微菌本身有地域性，亞洲跟歐美就微菌就不太一樣，近年微菌已經成為各國重要生物科技次世代藥物發展方向，例如日本以微菌開發新藥，預計在5年內投資接近新台幣200多億元，韓國、新加坡、香港、澳洲等都有大量投資。

吳俊穎說，以往西方做的藥物，東方大部分可使用；但種族、飲食習慣、環境因素等都不同在歐美開發的微菌藥物，在東方效果不見得很好，因此亞太地區需要成立聯盟。

再者，吳俊穎表示， 微菌需要非常跨領域的合作，不只是臨床醫師、微生物等，更需要免疫學家、病毒學家、代謝相關的化學家等需要，光靠台灣本身還是有些先天性上的限制。

最後是法規面，吳俊穎說，以微菌開發新產品如檢測試劑、新治療等是新的概念 ，涉及快速變動的法規；幾年前歐盟有成立類似組織，希望可以透過各國的討論讓法規面改進，追上科技發展速度。

亞太微菌聯盟成立大會邀請澳洲、新加坡、日本、馬來西亞等多國專家代表，期盼建立跨領域、機構、地域的研究合作，藉由分享檢體、臨床資訊等專業分享與經驗交流，進而建構卓越優質的精準健康生態系。吳俊穎未來微菌發展有望朝減肥、自閉症、控制血糖等多面向發展。

馬來西亞 日本 澳洲

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