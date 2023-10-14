微菌研究熱門但各地菌種不同 多國聯手打造亞太聯盟

台灣微菌聯盟、陽明交通大學與台北榮民總醫院舉辦「亞太微菌聯盟」成立大會，台灣微菌聯盟理事長、國立陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎指出，人體微生物是全球顯學，全球相關市場規模估計在2029年會上看13.7億美元，由於微菌本身有地域性，希望透過聯盟合作，開發適合亞太地區人民的微菌新藥治療。

吳俊穎表示，微菌本身有地域性，亞洲跟歐美就微菌就不太一樣，近年微菌已經成為各國重要生物科技次世代藥物發展方向，例如日本以微菌開發新藥，預計在5年內投資接近新台幣200多億元，韓國、新加坡、香港、澳洲等都有大量投資。

吳俊穎說，以往西方做的藥物，東方大部分可使用；但種族、飲食習慣、環境因素等都不同在歐美開發的微菌藥物，在東方效果不見得很好，因此亞太地區需要成立聯盟。

再者，吳俊穎表示， 微菌需要非常跨領域的合作，不只是臨床醫師、微生物等，更需要免疫學家、病毒學家、代謝相關的化學家等需要，光靠台灣本身還是有些先天性上的限制。

最後是法規面，吳俊穎說，以微菌開發新產品如檢測試劑、新治療等是新的概念 ，涉及快速變動的法規；幾年前歐盟有成立類似組織，希望可以透過各國的討論讓法規面改進，追上科技發展速度。

亞太微菌聯盟成立大會邀請澳洲、新加坡、日本、馬來西亞等多國專家代表，期盼建立跨領域、機構、地域的研究合作，藉由分享檢體、臨床資訊等專業分享與經驗交流，進而建構卓越優質的精準健康生態系。吳俊穎未來微菌發展有望朝減肥、自閉症、控制血糖等多面向發展。