失智記不得不表示沒有感受 北市開課幫助移工照顧長輩

台灣將邁入超高齡社會，失智症患者增加無法避免。如何照顧失智長輩？新北市職能治療師公會前理事李佳泰指出，照顧時應為長輩創造「被需要感」，也要訓練長輩維持日常生活功能，讓長輩「過生活」，而不只是單純「活著」。

許多失智長輩由遠道而來的移工照顧，如果不了解失智症，也不懂照顧技巧，照顧老人家的移工挫折，失智長者也無法得到合適的照顧。為協助有移工的失智家庭，北市舉辦「高齡長輩照顧技巧全攻略」課程，授課對象是印尼移工與家屬，同時以中文和印尼語授課。

一名移工表示，她照顧的失智症長輩才說完話10分鐘就全忘光，重複問同樣的問題；明明才剛吃飯，隔沒多久又表示自己想吃飯；另一名移工則表示，長輩會忘記廁所的位置，甚至連怎麼刷牙都記不太起來。

同時也是大心居家職能治療所執行長的李佳泰說明，失智症出現認知症狀、精神行為症狀、身體活動功能衰退等，普遍廣泛影響認知功能、晚期有五大特色，分別是多重照護需求、高度依賴及存在多重共病、多數無法恢復，持續惡化。照顧失智長輩需要了解什麼是失智症，學習照顧技巧。

失智長輩可能忘記人事時地物，但李佳泰說，長輩還是會記得與他人相處及互動的情感。他舉國外心理實驗為例，醫師與失智症患者握手時，手裡預藏尖銳物品，患者握手後感到疼痛，後者再見到該醫師，怎樣都不願意握手。

李佳泰表示，失智症患者記不得，但不代表沒有感受，建議要讓長輩處在安全安心的環境中，促進長輩與外界互動，避免社交退縮，加速病程惡化。

面對失智症長者明明才吃過，又執意再吃飯，李佳泰指出，這時可以和長輩說，「阿公阿嬤，我現在幫你準備飯菜，你看一下電視等等就可以吃飯了。」轉移長輩注意力，協助抽離當下的環境，同時也能照顧到長輩當下的情緒。

不過，面對出現妄想等精神症狀的失智長輩，李佳則表示，失智長輩若表達不信任，並非討厭照顧者，照顧者可詢問長輩想要做什麼，並實際帶長輩直接執行，例如長輩擔心水或牛奶裡被下毒，照顧者可邀請並陪同長輩一起裝水，緩解長輩心中害怕，讓長輩有安全感。

李佳泰表示，找出失智長輩可以從事及不能從事的活動，並賦予活動意義。在長輩輕度失智時及早介入，為長輩創造「被需要感」，不讓長輩變伸手牌。同時也在保護人身安全情況下，盡量讓長輩自己來，訓練他們維持日常生活功能，讓長輩「過生活」而不只是單純「活著」。

失智症有分輕中重度，其中常見分類為：

一、退化型失智：

1.阿茲海默症：腦中類澱粉蛋白沈積或Tau蛋白摺疊錯誤，屬最常見的失智症。 2.額顳失智症：常見發生於55至65歲較年輕族群，易有性格改變及語言障礙等症狀。 3.路易氏體失智症：可能出現幻覺與常見合併巴金森氏症。 二、血管型失智症：因中風或腦血管病變所致。 三、其他種類失智症：如水腦症、中樞神經系統感染、酗酒或藥物使用等。

失智症患者常見症狀種類：

1.認知症狀：重複同樣的事情或說同樣的話、一直講過去、空間定向感差，對人事時地物定向感變差。如無法回答出現在的總統是誰，不知道自己在哪，又或是自己明明已經退休但卻還是要出門上班等。 2.精神行為症狀：為導致失智症難以照顧的主要原因，可能會出現妄想、憂鬱、錯認、師肢體暴力、尖叫、遊走、異常性需求、不合宜的行為等。 3.身體活動功能衰退：步態不穩、平衡功能受損易跌倒、身體僵硬等。

維持及提升失智症患者生活及功能的方法：

1.多運動 2.多社交活動 3.地中海飲食 4.多動腦 5.維持健康體重