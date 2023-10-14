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明起一周迎2波東北季風 北部濕涼、中南部恐有10度溫差

聯合報／ 記者周湘芸／台北即時報導
未來一周將迎來兩波較強東北季風，北部部分地區要留意20度以下低溫，中南部溫差最高可達10度。本報資料照
未來一周將迎來兩波較強東北季風，北部部分地區要留意20度以下低溫，中南部溫差最高可達10度。本報資料照

中央氣象署表示，未來一周將迎來兩波較強東北季風，第一波為明天到周二，另一波為下周五、周六，迎風面北部、東半部降雨明顯，中南部仍維持晴到多雲，留意午後雷陣雨，整體來看水氣增加不明顯，但北部部分地區要留意20度以下低溫，中南部溫差最高可達10度。

氣象署預報員葉致均表示，今天台灣附近還是東北風環境，水氣比預期多，北部、東半部雲量偏多，中南部仍為晴到多雲，山區受熱力作用午後有雷陣雨，中午水氣通過，大台北地區也有零星降雨，主要仍集中在基隆北海岸及東半部零星雨勢。

葉致均指出，明天有一波東北季風增強，東半部、恆春半島及北部山區有局部降雨，大台北地區今晚至明晨有零星飄雨，其他地區為多雲到晴，午後各地山區、南部近山區要留意短暫雷陣雨。

他表示，下周一到周四水氣逐漸減少，周一、周二降雨以基隆北海岸、東半部及恆春半島為主，周三、周四剩東半部有零星降雨，其他地區為多雲到晴，午後山區留意陣雨。下周五、六另一波東北增強，桃園以北及東半部迎來降雨，其他各地山區留意午後陣雨

溫度方面，葉致均表示，明天東北季風增強，北部及宜蘭地區將略微下降，下周一、周二清晨各地溫度偏低，低溫約20至22度，局部空曠地區受輻射冷卻會再下降1、2度；下周三東北季風減弱，溫度略微回升，但下周五、周六東北季風又增強，溫度會再下降，中南部高溫仍有30至32度，低溫約22至24度，溫差最高可達10度。

東北季風 低溫 基隆

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