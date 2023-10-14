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翻轉高度近視、失眠！「光與健康協會」今在清大成立

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
光與健康協會成立大會展示了燭光OLED檯燈、三瓣燈等燈具，避免藍光對眼睛的損害。記者張裕珍／攝影
光與健康協會成立大會展示了燭光OLED檯燈、三瓣燈等燈具，避免藍光對眼睛的損害。記者張裕珍／攝影

清華大學材料科學與工程學系教授周卓煇長期研究OLED無藍光害好光，並與曙光女中科探社、台大眼科醫師葉伯廷研究發現，藍光曝照加上過亮光源是造成重度近視，甚至失眠的元凶之一。周卓煇今天在清大發起成立「光與健康協會」，未來將辦科普講座、建置好光體驗中心等，透過產學研醫力量翻轉高度近視、失眠的台灣。

周卓煇說，台灣近視、重度近視人口眾多，罹患青光眼、白內障、黃斑部病變患者也不在少數，同時飽受失眠所苦人數居高不下，經研究團隊發現3C螢幕裡頭的藍光曝照，及過量讀書、居家、辦公燈光使用都是影響健康的因素，保健觀念要從小養成。

光與健康協會今天在清大材料館成立，數十名學界、醫界、產業界人士參與，包含曙光女中校長魯和鳳、台北榮總中醫師楊致遠、奈材中心研究員岑尚仁、工研院行銷經理蔡雅琦等人入列，現場並選出常務理事與理監事成員，由周卓煇擔任理事長。

今天也邀來視障演奏家吳柏毅演奏薩克斯風樂曲，他因為天生患有青光眼加白內障，視力僅0.03，但透過音樂譜出不一樣的人生樂章。吳柏毅說，自己感受得到微亮中的溫暖，也希望大家珍惜視力與健康，肯定光與健康協會的為了照顧人民健康的初衷。

葉伯廷從台北趕來光與健康協會成立大會現場，擔任協會常務監事。他說，友善光源能保持眼睛健康，且適當地選擇防護設備，也可避免疾病發生，期許光與健康協會成立後推廣相關保健觀念，讓更多人眼睛更明亮、身體更健康，視野自然更寬廣。

「推廣光與健康靠少數人的呼籲是不夠的，要靠協會的力量推動。」周卓煇說，成立協會能集結更多專家經驗，也目標從學校出發，舉辦系列光與健康的科普講座，之後也將推動友善光源學術臨床實驗研究、策辦好光藝術展等，希望更多人認識好光。

今天光與健康協會成立會場也展示燭光OLED檯燈、三瓣燈等燈具，特色在於無藍害能護眼。周卓煇也分享，現代人晚上睡前習慣滑手機，但房間太亮反而會讓近視加深，應該降低光源干擾，讓身體善用暗視覺細胞取代亮視覺細胞，減少眼睛負擔。

清華大學材料科學與工程學系教授周卓煇（中）長年致力推廣眼睛保健，也希望成立協會向下扎根，從學校出發宣傳相關觀念。記者張裕珍／攝影
清華大學材料科學與工程學系教授周卓煇（中）長年致力推廣眼睛保健，也希望成立協會向下扎根，從學校出發宣傳相關觀念。記者張裕珍／攝影
清大特聘教授周卓煇（前排右四）今天與會員們，在清大材料館舉辦光與健康協會成立大會。記者張裕珍／攝影
清大特聘教授周卓煇（前排右四）今天與會員們，在清大材料館舉辦光與健康協會成立大會。記者張裕珍／攝影
台大醫院眼科部醫師葉伯廷（左2）看完病人後趕赴光與健康協會現場致詞，將擔任光與健康協會常務監事。記者張裕珍／攝影
台大醫院眼科部醫師葉伯廷（左2）看完病人後趕赴光與健康協會現場致詞，將擔任光與健康協會常務監事。記者張裕珍／攝影

近視 失眠 醫師

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