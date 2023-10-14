台日澳星馬組亞太微菌聯盟 啟動跨國研究合作

在國科會大力支持下，國立陽明交通大學與台灣微菌聯盟、台北榮民總醫院今天共同舉辦「亞太微菌聯盟成立大會」，宣告將與日、澳、星、馬攜手啟動微菌研究及產學合作。

台灣微菌聯盟理事長、國立陽明交通大學醫學院副院長吳俊穎下午接受媒體電訪表示，微菌本身有地域性，亞洲跟歐美會不太一樣。

吳俊穎說，微菌近期成為重要生物發展領域，各國都當成是最重要的生物科技次世代藥物發展方向，例如日本針對微菌開發新藥，預計在5年內投資相當於約新台幣200多億的預算，其他還有韓國、新加坡、香港、澳洲等都有大量投資。

與過去藥物不同之處，吳俊穎表示，西方做出來的藥物，東方大致仍可使用，但因不同種族、不同飲食習慣、不同環境因素，在歐美開發的微菌藥物，在東方效果不見得很好，這是為何要在亞太地區成立聯盟的原因之一。

再來就是微菌需要非常跨領域的合作，不只是臨床、微生物等，更涵蓋臨床、基因、免疫、內分泌、發炎、代謝、飲食和精神等相關研究。

由於所跨領域廣泛，吳俊穎直言，光靠台灣本身，還是會有些先天性上的限制；第3點則是現在整個微菌發展，涉及快速的法規面變動，因為以微菌開發新產品如檢測試劑、新治療等，都屬於很新的概念。

他說，大概4、5年前，歐盟成立類似聯盟，希望在最新發展之下，透過各國間不斷深入討論，能讓法規面即時得到改進，追上整個科技發展速度，另外也能互相借鏡學習，所以需要成立一個亞太微菌聯盟，促進新藥與後續治療開發更適合亞太人民能享受的研究成果。

成立大會廣邀澳洲、新加坡、日本、馬來西亞等多國專家代表參與，並舉辦學術演講，涵蓋菌相組成應用於未來癌症診斷、細菌乳酸代謝產物與健康相關性、腸道菌與脂肪形成相關性以及未來利用腸道菌相作為生物性治療疾病產物等重要學術研究成果，期望亞太微菌聯盟的成立，能夠促進科學合作，結合不同國家和地區微菌醫學研究機構、學術單位、團體等，為亞太及全球微菌研究領域發展做出貢獻。