健保署長石崇良談健保3改革目標 全人、藥品及數位

衛福部健保署長石崇良今出席台灣醫務管理學會學術年會，致詞時分享健保接下來的三大目標，分別為全人照顧、藥品政策改革以及數位建設。

石崇良表示，健保從現在開始有三個目標，第一個是全人全程照顧，健康應該要往前向後延伸。走向預防保健，雖然部分預算仍是由國健署、疾管署等支應，但是健保提供平台整合，例如糖尿病照護等要再提升；再者，隨著人口結構改變、高齡社會下，在宅醫療會成為下一個重點，長照要如何與醫療銜接達到醫養合一。

石崇良說，第二的藥品政策要改革、朝向精準醫療發展，癌症藥費每年以10%成長，但是健保總額成長率卻僅有4%，新藥新科技發展快速讓健保負擔增加。另，科技進步改變醫療模式，他以癌症病人住院率為例，2002年癌症病人用藥在住院發生52%，2022年下修到僅有25%，住院則以重症為主。

第三的目標則是健保的數位建設，石崇良說，衛福部已經爭取行政院4年45億元計畫要做「數位升級醫療平權」，讓各系統改以雲端運作。