台14線崩塌修復 能高越嶺道搶修加速最晚11月開放

8月卡努颱風重創能高越嶺道和奧萬大國家森林遊樂區，經過兩個多月復建，逐漸恢復舊貌，林業保育署南投分署表示，奧萬大預計11月1日開放輕度套裝行程；能高越嶺道因聯外道路台14線坍方已經修復，步道搶修進度可望加速，預估11月上旬步道便可重新開放。

能高越嶺道西段登山口在仁愛鄉屯原，步道行走13公里可到五星級山屋天池山莊，可安排百岳入門的奇萊南峰和南華山路線，也可挑戰東西向越嶺從南投走到花蓮，登山老手也常安排6至7天的能高安東軍縱走，是重要的登山路線。

能高越嶺道今年路況不佳，因為地震、地質脆弱和颱風影響，屯原登山口不遠就發生大面積坍方，得改走高繞行程，7月受杜蘇芮颱風影響，指標10K處嚴重坍方暫停通行，正在搶修時，8月初卡努風災重創，不只步道再次受損。聯外道路台14線95K到99K多處路基崩塌流失，天池山莊也暫停營業。

另一處景點奧萬大國家森林遊樂區，聯外道路也因土石流、坍方交通中斷。南投分署表示，風災後經過2個多月復建，奧萬大對外道路逐漸修復順利，雖然工程還在進行，林業但預定11月1日可先開放輕度套裝行程，但一切還要再評估。

能高越嶺道西段有許多山友關切修復進度，林業署南投分署表示，台14線聯外道路復建的，經過公路局全力搶修，坍方路段已經全部修復，車輛可抵達屯原登山口。聯外道路修復後，南投分署也展開能高越嶺道清理落石和搶修，最晚11月上旬可完成。

南投分署說，目前天池山莊2個月前就可上網登記，1個月前抽籤，因開放時間不定，因此只抽籤不用繳費，俟決定開放時間，在開放時間前兩周有抽到住宿的人再繳費即可。