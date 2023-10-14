護理人力減少成社會隱憂 薛瑞元：「開源節流」是解方

衛福部部長薛瑞元今天出席台灣護理學會國際演討會，他表示，整體護理人力減少，成社會隱憂，並指出護理環境的改善，無論是借助科技還是完善管理措施，應從減少護理人員的工作量著手。同時也應以「開源節流」的方式，透過制度及獎勵措施，吸引新進及離職護理師進入，讓現有護理師持續留任。

台灣護理學會今天舉辦國際研討會，討論後疫情時代護理專業發展的挑戰與準備。薛瑞元表示，醫護在前線對抗病毒肆虐，成功挺過3年疫情，他代表衛福部，向全台18多萬護理人員表達感謝。

不過，薛瑞元也指出，未來公共醫療衛生的挑戰，無論是人口老化、社區整備還是未來可能發生的疫情，都不會停止，仍須由護理人員協助努力一起提前因應。其中如居家護理及住院整合照護等，皆屬已開始執行的方向。

面對護理人力持續短缺情形，薛瑞元指出，整體護理人力減少，從數據來看讓人感到憂心。不僅護理系學生數未增加、考照率也降低，考上執照後未執業者人數也上升。

薛瑞元表示，今年護理人力減少情況仍在計算中，但就去年與歷年相比，就已減少約2000人，雖每年9至10月護理人力增加屬高峰，但整體護理人員的人數變化及循環仍有隱憂。

薛瑞元說，護理環境的改善應從減少護理人員的工作量開始，讓護理人員可以專注於完成核心工作，避免其他外加業務。

他表示，減少工作量的方法有二，一為借助於科技，二為完善的管理措施。其中如建立老手牽新手「臨床教師制度」，為新進護理人員提供奧援，增加新進護理人員留任，並吸引退休及離開護理職場者回流，以「開源節流」方式，達到充足護理人員目的。

另於會中，薛瑞元也拜託護理學會等相關單位，要在社區內做「緊急應變」規畫，讓醫護人員在未來發生重大外傷事件時，不必等待政府召集，而是可以由醫院及社區護理端發動，處理無論是戰爭還是救災等有大量傷患的情境。

台灣護理學會理事長陳靜敏表示，護理人員身為健康照護最大的群體，疫情期間無論是在臨床還是教學等面向上，都受到不小影響。

「有護理師才有未來」，陳靜敏說，社會勢必將與傳染病共存，而護理人員在醫療第一線，台灣如何將護理人力視為國家級重要資源，並在人員投入、賦權、培訓與管理等層面上進行改善，皆為須不斷討論與調整的議題。