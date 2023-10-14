闊別3年再開跑 台北101垂直馬拉松回來了

睽違三年，台北101垂直馬拉松疫後首度辦理，向世界宣告「WE ARE WELL」，今年共計有3500人報名，雖然因為疫情因素，人數規模不如以往的5000人，但仍有外貿協會以及警政署200名菁英警察組隊參賽，而首位完賽澳洲選手僅用時不到12分鐘。

台北101垂直馬拉松於2005年首度舉辦，選手要攀爬91層樓、2046層階梯，垂直高度達390公尺，難度非常高，每年也吸引許多國際登高好手前來挑戰。今年行政院副院長鄭文燦、台北市長蔣萬安、民進黨秘書長卓榮泰都到場為選手加油。

台北101董事長張學舜表示，全世界因為台北101垂直馬拉松登高而更認識台灣，過去因為疫情，停辦了三年，今年特別以「WE ARE WELL」為主題，彰顯健康與永續，鼓舞大家有自信地迎向未來，希望參賽者挑戰極限自我，台北101也不斷精益求精，今年成為全球最高的健康綠建築。

過去台北市前市長柯文哲曾2度參賽，台北市長蔣萬安今年則首次以市長身分到場，他致詞時感謝所有參與選手，讓世界看到台北的活力與熱情，每一步往上的階梯都代表對自我的突破，他今年先來觀察，希望未來有機會也會參加，跟隨跑者的腳步一同登高。