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醫療投資不進步恐成第2個緬甸 薛瑞元：健保總額難廢

聯合報／ 記者李青縈／台北即時報導
台灣醫務管理學會舉辦學術年會，衛福部長薛瑞元（右四）等人出席。記者李青縈／攝影
台灣醫務管理學會舉辦學術年會，衛福部長薛瑞元（右四）等人出席。記者李青縈／攝影

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，「醫療是投資不是成本」，我國醫療衛生若沒辦法持續進步，恐怕昨天的緬甸仰光就會變成我國要借鏡之處。上騰生技董事長、前健保局總經理張鴻仁亦指出，健保應該廢除總額預算或保障點值至少0.9元。

台灣醫務管理學會今舉辦學術年會，衛福部薛瑞元、健保署長石崇良等皆出席致詞並聽專題演講分享。洪子仁致詞表示，由於衛福部新南向「一國一中心」政策中，新光醫院負責緬甸，自己剛從緬甸回來，深感我國醫療若停滯不前，恐怕未來還得借鏡仰光。緬甸因為政治因素不穩定，不少醫護人員上街頭與政府對抗，導致醫護缺口擴大，當地民眾經濟許可的話，就會到泰國、新加坡看病。

洪子仁說，醫療預算的投入跟健康產出雖然沒有因果關係，但有相關性，但是在疫情後已經浮現醫護、罕藥、新藥等問題這些都源自於醫療支出成長率不足、健保總額不夠，籲政府提高醫療投資。

張鴻仁指出，醫療源自於健康不確定性因此也才有健保，目的是要很低的費用幫大家買「保險」並且提供便宜方便的醫療。惟健保會形成「行大善、造小惡」的狀況，可以避免因病而貧卻會大量浪費小錢，但就算是以部分負擔來抑制醫療需求也有其極限。

由於新醫藥科技發展讓醫療費用持續上揚，張鴻仁憂心在健保總額預算下，長期的低價健保會引發醫療危機，主張現在應該廢除總額預算或保障點值至少0.9元。他說，醫療是內需，全部都是GDP。

薛瑞元讚許醫療界有兩大開路先鋒正是張鴻仁以及洪子仁，並贊同醫療是投資而非成本。然而，他說，健保總額若是拿掉，還要有配套，要達成這個目標，需要時間很長，並且恐怕會產生問題。再者，點值保障0.9元現在已經有在做，但是是針對新冠疫情，接下來要繼續推動不是不可能，必須思考補助費用從何而來。

健保 緬甸 疫情 薛瑞元 衛福部 石崇良

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