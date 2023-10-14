快訊

以巴衝突誰是誰非？BBC不稱哈瑪斯「恐怖分子」待公評

25歲女星輕生離世 驚爆生前遭劇團前輩霸凌「被電捲棒燙額頭」

藍白在野整合會議登場！黃珊珊重申辯論、民調三原則

聽新聞
test
0:00 / 0:00

癌藥基金明年元旦上路...病團憂難永續 健保署長今避答財務來源

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
健保署長石崇良（右二）今出席台灣醫務管理學會論壇活動，被問及百億癌藥基金財務來源，僅表示仍在研擬，未正面回應。記者林琮恩／攝影
健保署長石崇良（右二）今出席台灣醫務管理學會論壇活動，被問及百億癌藥基金財務來源，僅表示仍在研擬，未正面回應。記者林琮恩／攝影

衛福部薛瑞元昨在立院表示，健保署承諾的「百億癌藥基金」明年將先編列40億預算，日後逐年編列，同時表示並不考慮修正「癌症防治法」賦予基金財源。各界擔憂，若不修法基金恐難逐年編列，永續性面臨挑戰。衛福部健保署署長石崇良今面對媒體詢問基金財源，僅表示，「還在研擬、有各種可能性」。

石崇良今出席台灣醫務管理學會會員大會暨學術年會「醫療投資 健康永續」。回應癌症希望基金會董事長王正旭提出多元解方緩解癌症病人因病而貧、因貧而病的「財務毒性」時表示，健保署擴大新藥新科技投資，衛福部雖還未拍板，但草案中預計新藥預算將會翻倍。

石崇良也說，將進行老藥藥價調整，回饋至新藥新科技預算，並透過百億規模的「癌症新藥基金」，給付前瞻性、未滿足醫療需求藥物，作為暫行支付，並搜集真實世界數據，作為日後常規納保評估基準，依照英國經驗，癌藥基金8成藥物可納健保，2成不再給付。

癌友團體最擔心基金財務來源、是否能夠永續。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟昨受訪表示，若不修正癌症防治法，基金苦無法源，政府恐會視稅收多寡決定資金挹注，是否永續經營仍有疑慮；王正旭今提出對癌症藥基金三大建議，其中一項即為「確保財源永續」。

薛瑞元昨承諾，癌藥基金將於明年元旦成立，但錢從哪來至今仍無定論。媒體今於會後詢問石崇良，若不修癌防法，癌藥基金財源將如何規劃？石崇良未正面回答，僅表示，仍在研擬、討論中，各種方向均有可能。

癌症 石崇良 健保 薛瑞元 衛福部

延伸閱讀

【重磅快評】薛瑞元、王必勝淡化食安問題是何居心？

美豬標示不實有「洗產地」之嫌？ 薛瑞元反駁澄清：會嚴懲

薛瑞元：台灣無萊豬 標示不實不代表安全有問題

癌友自費藥有解？健保署與保險局朝3方向討論商保補位

相關新聞

未來一周兩波東北季風接力 南北天氣大不同、低溫恐跌破20度

未來一周有兩波東北季風影響，中央氣象署預報員葉致均說，第一波是明天影響到下周二，另外下周五有第二波東北季風增強。水氣上可...

香蕉要怎麼保存？譚敦慈「教1招」可以慢慢吃：真的不會黑

台灣是「水果王國」，其中香蕉好吃又方便且營養價值高，是許多人的最愛，但是在天氣熱時，容易過熟，也更難保存。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈也分享「香蕉最佳保存方式」，照著做就不會變黑，可以放著慢慢享用。

醫療投資不進步恐成第2個緬甸 薛瑞元：健保總額難廢

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，「醫療是投資不是成本」，我國醫療衛生若沒辦法持續進步，恐怕昨天的緬甸仰...

闊別3年再開跑 台北101垂直馬拉松回來了

睽違三年，台北101垂直馬拉松疫後首度辦理，向世界宣告「WE ARE WELL」，今年共計有3500人報名，雖然因為疫情...

紐西蘭零關稅液態奶衝擊 南市議員提進口奶不得稱鮮奶

2025年台紐經濟合作協定即將生效，紐西蘭「液態奶」將可以零關稅進口台灣，恐衝擊本土酪農業。台南市酪農養殖頭數全國第二，...

擁核團體向綠色和平喊話：放棄過時的反核「最大敵人是化石燃料」

核電廢存有不同看法，潔淨能源推廣協會、台灣媽媽氣候聯盟、氣候先鋒者聯盟等3個環團，今天上午到反核的綠色和平辦公室前舉行「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。