癌藥基金明年元旦上路...病團憂難永續 健保署長今避答財務來源

衛福部長薛瑞元昨在立院表示，健保署承諾的「百億癌藥基金」明年將先編列40億預算，日後逐年編列，同時表示並不考慮修正「癌症防治法」賦予基金財源。各界擔憂，若不修法基金恐難逐年編列，永續性面臨挑戰。衛福部健保署署長石崇良今面對媒體詢問基金財源，僅表示，「還在研擬、有各種可能性」。

石崇良今出席台灣醫務管理學會會員大會暨學術年會「醫療投資 健康永續」。回應癌症希望基金會董事長王正旭提出多元解方緩解癌症病人因病而貧、因貧而病的「財務毒性」時表示，健保署擴大新藥新科技投資，衛福部雖還未拍板，但草案中預計新藥預算將會翻倍。

石崇良也說，將進行老藥藥價調整，回饋至新藥新科技預算，並透過百億規模的「癌症新藥基金」，給付前瞻性、未滿足醫療需求藥物，作為暫行支付，並搜集真實世界數據，作為日後常規納保評估基準，依照英國經驗，癌藥基金8成藥物可納健保，2成不再給付。

癌友團體最擔心基金財務來源、是否能夠永續。台灣癌症基金會副執行長蔡麗娟昨受訪表示，若不修正癌症防治法，基金苦無法源，政府恐會視稅收多寡決定資金挹注，是否永續經營仍有疑慮；王正旭今提出對癌症藥基金三大建議，其中一項即為「確保財源永續」。

薛瑞元昨承諾，癌藥基金將於明年元旦成立，但錢從哪來至今仍無定論。媒體今於會後詢問石崇良，若不修癌防法，癌藥基金財源將如何規劃？石崇良未正面回答，僅表示，仍在研擬、討論中，各種方向均有可能。