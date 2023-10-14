快訊

以巴衝突誰是誰非？BBC不稱哈瑪斯「恐怖分子」待公評

25歲女星輕生離世 驚爆生前遭劇團前輩霸凌「被電捲棒燙額頭」

藍白在野整合會議登場！黃珊珊重申辯論、民調三原則

飯店床上「長長的布是什麼？」前房務曝「恐怖真相」：千萬不要碰

聯合新聞網／ 綜合報導
我們常住飯店會看到床上鋪著一條「長長的布」，它的專業名稱為床旗，類似於放在桌子上的桌旗，是為了防止弄髒床單。 圖／canva
我們常住飯店會看到床上鋪著一條「長長的布」，它的專業名稱為床旗，類似於放在桌子上的桌旗，是為了防止弄髒床單。 圖／canva

許多人喜歡外出旅遊，有時候住飯店的時候會發現「床上鋪著一條長長的布」，讓人好奇到底用途為何，最近旅日部落客也發文替大家解答，那塊布稱為「床旗」，是為了防止弄髒床單，有網友也表示「最好不要碰」。

時常分享日本冷知識的臉書粉專「魚漿夫婦」近日發文分享，我們常住飯店會看到床上鋪著一條「長長的布」，它的專業名稱為床旗（Bed Runner），類似於放在桌子上的桌旗。

床旗據說源自於「美國」，主要作用是用來擺在床腳，防止弄髒床單，在西方文化中，旅客經常躺在床上時不脫鞋，床旗的作用是保護床單不受鞋子弄髒。

此外，西方文化中還有在床上享用早餐或飲品的習慣，人們會把餐盤或杯子放在床旗上，以防止床單髒污，除了實際功能外，床旗也被用作房間裝飾的一部分，同時也可表示房間已經打掃乾淨並更換了床單。

此文一出也引起網友熱議，「長知識了」、「我對這個東西有過無數的疑問，原來是防止不脫鞋子的人啊⋯」、「一直以為是裝飾用的」，有內行人也表示「這一片通常是整個房間裡面最髒的紡織品，因為無法清洗，有潔癖的人千萬不要靠近」。

也有許多前房務指出「沒弄髒就不會洗」、「前房務+1，沒在洗的，除非有明顯污漬」、「年輕時做過房務，我個人是一進飯店，就會把床旗放到地上的人」。

延伸閱讀

老兵被迫半夜行房睡不飽 悍妻立約「離婚終身俸都給她」

潔癖小姑一來就嫌房子髒 狂挑數十處碎唸讓人妻好頭大

五星級服務只花128元 陸部落客教窮遊省錢「醫院掛急診住一晚」

進房間「先沖馬桶」！飯店業者揭驚悚原因 曝迷你吧更可怕

相關新聞

未來一周兩波東北季風接力 南北天氣大不同、低溫恐跌破20度

未來一周有兩波東北季風影響，中央氣象署預報員葉致均說，第一波是明天影響到下周二，另外下周五有第二波東北季風增強。水氣上可...

香蕉要怎麼保存？譚敦慈「教1招」可以慢慢吃：真的不會黑

台灣是「水果王國」，其中香蕉好吃又方便且營養價值高，是許多人的最愛，但是在天氣熱時，容易過熟，也更難保存。林口長庚醫院臨床毒物科護理師譚敦慈也分享「香蕉最佳保存方式」，照著做就不會變黑，可以放著慢慢享用。

醫療投資不進步恐成第2個緬甸 薛瑞元：健保總額難廢

台灣醫務管理學會理事長、新光醫院副院長洪子仁表示，「醫療是投資不是成本」，我國醫療衛生若沒辦法持續進步，恐怕昨天的緬甸仰...

闊別3年再開跑 台北101垂直馬拉松回來了

睽違三年，台北101垂直馬拉松疫後首度辦理，向世界宣告「WE ARE WELL」，今年共計有3500人報名，雖然因為疫情...

紐西蘭零關稅液態奶衝擊 南市議員提進口奶不得稱鮮奶

2025年台紐經濟合作協定即將生效，紐西蘭「液態奶」將可以零關稅進口台灣，恐衝擊本土酪農業。台南市酪農養殖頭數全國第二，...

擁核團體向綠色和平喊話：放棄過時的反核「最大敵人是化石燃料」

核電廢存有不同看法，潔淨能源推廣協會、台灣媽媽氣候聯盟、氣候先鋒者聯盟等3個環團，今天上午到反核的綠色和平辦公室前舉行「...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。