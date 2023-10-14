飯店床上「長長的布是什麼？」前房務曝「恐怖真相」：千萬不要碰

許多人喜歡外出旅遊，有時候住飯店的時候會發現「床上鋪著一條長長的布」，讓人好奇到底用途為何，最近旅日部落客也發文替大家解答，那塊布稱為「床旗」，是為了防止弄髒床單，有網友也表示「最好不要碰」。

時常分享日本冷知識的臉書粉專「魚漿夫婦」近日發文分享，我們常住飯店會看到床上鋪著一條「長長的布」，它的專業名稱為床旗（Bed Runner），類似於放在桌子上的桌旗。

床旗據說源自於「美國」，主要作用是用來擺在床腳，防止弄髒床單，在西方文化中，旅客經常躺在床上時不脫鞋，床旗的作用是保護床單不受鞋子弄髒。

此外，西方文化中還有在床上享用早餐或飲品的習慣，人們會把餐盤或杯子放在床旗上，以防止床單髒污，除了實際功能外，床旗也被用作房間裝飾的一部分，同時也可表示房間已經打掃乾淨並更換了床單。

此文一出也引起網友熱議，「長知識了」、「我對這個東西有過無數的疑問，原來是防止不脫鞋子的人啊⋯」、「一直以為是裝飾用的」，有內行人也表示「這一片通常是整個房間裡面最髒的紡織品，因為無法清洗，有潔癖的人千萬不要靠近」。

也有許多前房務指出「沒弄髒就不會洗」、「前房務+1，沒在洗的，除非有明顯污漬」、「年輕時做過房務，我個人是一進飯店，就會把床旗放到地上的人」。