薛瑞元：113年擬增公職護師比達5成 盼帶動加薪

台灣護理人力荒，護理界疾呼加薪鼓勵留任。衛福部長薛瑞元今天說，薪資由各醫院制定，政府不太可能規定一致性標準，但明年擬將增加公職護理師比例至少5成以上，盼帶動調升薪資。

護理人員面臨人力短缺窘境，根據衛生福利部數據，領證護理人員約31萬人，但執業人數統計至今年10月11日僅18萬8879人、約6成，連帶衝擊醫院就算有床也開不出來，嚴重影響急重症病患就診權益。

行政院會9月28日通過訂定三班護病比、醫院護理人員夜班費獎勵等12項策略計畫，但護理界認為，政府應補助每人每月加薪1萬元，直接撥入個人帳戶，才能真正達到鼓勵留任效果。

薛瑞元上午出席「後疫情時代的護理專業發展：為下一個公共衛生挑戰做準備」國際研討會，並於會前接受媒體聯訪。他被問及護理人員薪資問題時表示，目前由醫院各自制定，「我們不是共產國家」，政府不太可能規定一致性標準。

「怎樣的薪資才叫合理？」薛瑞元指出，醫院又分公立、私立，規模大小也不同，現在大部分是一個市場機制，只要勞力付出跟所得不成比例，人就會走掉。

不過，薛瑞元接著話鋒一轉，強調若經過與國際比較相對低，就要設法提升，不能完全交給自由市場機制，而是公部門要有些政策方向來做引導，讓整個產業對於薪資水平做調整。

衛福部規劃，初步將先調整公立醫院的公職護理師比例。薛瑞元說明，公職護理師的薪資比約聘僱高，比例增加後，公立醫院的平均薪資就會拉起來，約聘護理師也會有一個期待，因為比例逐步調升。

薛瑞元表示，當公職護理師比例增加而薪資被帶起來之後，私部門怕人力流失，可望跟著提高薪資，不過這跟各家醫院營收狀況、健保等有關，牽連非常廣，會一步一步執行。

公職護理師比例增加預計明年上路。薛瑞元說，由於每家公立醫院的狀況不同，有些公職比例僅占2成、也有些已高達8成，初步是希望把比例都拉到5成以上，實際進度還是要看各家醫院。