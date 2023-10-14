未來一周兩波東北季風接力 南北天氣大不同、低溫恐跌破20度

未來一周有兩波東北季風影響，中央氣象署預報員葉致均說，第一波是明天影響到下周二，另外下周五有第二波東北季風增強。水氣上可能多一點點，因此迎風面降雨情況可能比較多一些，中南部維持晴到多雲、短暫的午後雷陣雨。

今天還是東北風的環境，葉致均說，所以迎風面的北部、東半部地區雲量比較多一點點，中南部維持晴到多雲、可以見到陽光的天氣為主。

今天的天氣部分，葉致均表示，基隆北海岸、東半部地區、恆春半島一帶，有零星降雨，北部山區也可能會有零星降雨。至於其他地方維持晴到多雲天氣，午後山區或南部近山區平地可能會有短暫的午後雷陣雨。

葉致均說，溫度表現上，各地低溫22至24度左右，高溫部分，北部、宜花27至29度，其他地方30至31度左右，感受上溫暖舒適。

一周降雨趨勢部分，葉致均表示，未來一周是東北季風主導的天氣型態為主，水氣上沒有很多的關係，整個降雨量質不多。

他說，今晚到明天清晨因為東北風逐漸增強，大台北地區可能會有零星雨勢；不過到明天白天水氣逐漸減少，所以雨區反映上在東半部地區、恆春半島、北海岸一帶。其他地方維持晴到多雲天氣，午後山區或南部近山區平地可能會有短暫的午後雷陣雨。

葉致均說，下周一至周四是未來一周天氣相對穩定的時候，因為水氣明顯偏少的情形，東半部降雨也趨於零星，山區午後陣雨也轉為零星。

不過，下周五東北季風增強，包括桃園以北、東半部地區、恆春半島一帶，降雨情形可能增加一些些。另外山區午後陣雨情況也會變明顯一點。

未來一周溫度的轉變，葉致均表示，因東北季風影響，北部和東半部的溫度變化是稍微比較明顯一點；明天東北季風增強，影響到下周二這段期間，溫度會略為下降一些。各地低溫20-24度左右，下周一、周二水氣明顯減少，沿海空曠地區可能會有輻射冷卻作用，可能再低1至2度。下周三、周四因為東北季風稍微減弱，溫度稍微回升。下周五東北季風增強，溫度再略下降。

葉致均說，中南部未來一周溫度沒有太大變化，高溫30至32度左右，低溫20至24度左右。日夜溫差大，早出晚歸要留意溫度上的變化，適時增減衣物。