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紐西蘭零關稅液態奶衝擊 南市議員提進口奶不得稱鮮奶

聯合報／ 記者吳淑玲／台南即時報導
台南酪農產業全國第二，面對紐西蘭液態奶零關稅進口衝擊，議員要求政府要拿出對策。記者吳淑玲／攝影
台南酪農產業全國第二，面對紐西蘭液態奶零關稅進口衝擊，議員要求政府要拿出對策。記者吳淑玲／攝影

2025年台紐經濟合作協定即將生效，紐西蘭「液態奶」將可以零關稅進口台灣，恐衝擊本土酪農業。台南市酪農養殖頭數全國第二，多位議員關切要求政府拿出因應對策，議員李宗翰提出要求向中央建議進口奶不得稱鮮奶，以保護本土酪農，農業局表示會行文中央表達地方心聲。

台南市議員李宗翰於昨天農業局業務報告時提出，由日、韓進口的牛奶需要12天，若是由紐澳進口更需要超過20天，對比台灣1天就能送到消費者手上，同樣稱為「鮮乳」顯然有所落差。李宗翰要求農業局應向中央農業部建議應將進口牛奶限制不得使用「鮮奶」避免混淆。農業局長李建裕表示認同，表示會向中央行文希望能保障台灣酪農。

李宗翰表示，台灣每人每年平均需要21公斤的牛奶，換句話說每天需要1300噸，由全台500多家約12.5萬頭乳牛所供應。但飼養乳牛所需要的牧草並不如牛奶一樣降低進口關稅，代表台灣的酪農是在更不利的條件與國外競爭，對此進口時間從日本、韓國甚至紐澳動輒需要十幾天甚至二十天，若同樣跟台灣本國產的鮮乳同名很顯然並不公平。

農業局長李建裕表示，願意向農業部行文並建議應保障台南在地的酪農將「鮮乳」留在台灣的業者，針對牧草及其他需要進口的酪農需求相關原料也會建議應配合牛奶制度調整關稅，對此感謝議員建議保障酪農。

國民黨議員蔡育輝也說，台南酪農區養殖數量是全國第一名，現在退為全國第二，面對零關稅的紐西蘭液態奶進口，酪農何去何從，該怎麼辦？多年來夏季乳冬季乳價格都沒調整，國內很多農作物面臨農損和災害損失都有補助，為何牛乳連短暫的補助都沒有，要求有積極作為讓酪農維持生計。

議員蔡筱薇也提到多行銷讓國人多喝台灣鮮乳支持台灣牛，面對國際行銷的競爭，要協助酪農聘用人力及產品行銷，建議與教育局合作，讓學童喝本土鮮乳等。

農業局長李建裕表示，這是全國性的問題，但市府方面也要向中央建言，第一要確保乳牛戶權益不會影響；第二扶持小農建立自己的品牌，加強品牌行銷讓國人愛喝台灣鮮奶；第三酪農戶離牧要有完善的退場機制，以感受到政府對酪農戶的照顧。至於從學校推廣喝鮮奶，使用在地食材本來就是教育局和農業局在進行的工作。

台南酪農產業全國第二，面對紐西蘭液態奶零關稅進口衝擊，議員要求政府要拿出對策。記者吳淑玲／攝影
台南酪農產業全國第二，面對紐西蘭液態奶零關稅進口衝擊，議員要求政府要拿出對策。記者吳淑玲／攝影

議員 牛奶 紐西蘭

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