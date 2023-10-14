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近期難再有颱風？ 專家曝原因：即使有也不易接近台灣

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近期難再有颱風？ 專家曝原因：即使有也不易接近台灣

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
隨著副熱帶高壓脊南移，台灣開始進入天氣較為單純的秋季模式。本報資料照片
隨著副熱帶高壓脊南移，台灣開始進入天氣較為單純的秋季模式。本報資料照片

天氣風險公司天氣分析師吳聖宇在「天氣職人-吳聖宇」臉書粉專表示，隨著副熱帶高壓脊南移，台灣開始進入天氣較為單純的秋季模式，短時間內除了東北季風強弱變化之外，暫時沒有看到特別的天氣系統影響台灣。

吳聖宇說，預估今晚到明天、下周一東北季風增強，迎風面有局部短暫陣雨機會。下周二到周五東北季風逐漸減弱，水氣明顯減少，迎風面也轉為多雲天氣。

下個周末另一波東北季風再增強，吳聖宇說，迎風面降雨機會也會再提高。中南部天氣持續平穩，降雨機會低。

吳聖宇表示，北部、東北部、東部白天高溫也因為持續吹東北風的關係，相對沒有那麼熱，即使有陽光，高溫也大多在30度以下，東北季風較強或是有雨的時候更有機會降到25-26度，沒有特別冷。中南部、東南部白天還是比較熱一些，高溫預報都還是有來到30-32度左右的機會。

夜晚清晨溫度方面，他說，配合雲量少的夜間輻射冷卻作用，中北部、東北部、花東縱谷內空曠地區有出現18-20度低溫的可能性，中南部日夜溫差變化較大一些。

吳聖宇表示，高壓南落之後，南邊低緯度以東風環境為主，西南季風明顯西退減弱，季風低壓槽也跟著向西調整，未來預報更顯示將會退回到印度洋，短期間內除非有東風波動發展，不然可能難再有颱風發展。

他說，即使有颱風發展，也不易接近台灣，因為北邊的西風帶也在往南調整，太平洋高壓脊變得容易斷裂，颱風發生後不是遠海轉向，就是一路西進往南海的機會較高。想要再影響台灣，可能需要非常剛好的大氣環境配合才會發生。

東北季風 高溫

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