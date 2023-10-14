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基隆19.2度 吳德榮：天氣明微轉變 下周三起秋老虎發威
今晨平地最低氣溫為基隆七堵區的19.2度。其他各地區平地最低溫約在20至22度。中央大學大氣科學系兼任教授吳德榮今天在「三立準氣象.老大洩天機」專欄表示，今天水氣少、各地晴午後多雲，白天氣溫略升、早晚涼，中南部山區午後有零星少量降雨的機率。北部19至31度、中部21至33度、南部22至34度、東部21至31度。
吳德榮表示，明天雖有一小股東北風南下，但水氣很少；大台北東側、東北部及東部雲量略增，偶有局部短暫雨的機率，北台灣略轉涼。背風面無影響，晴時多雲、山區午後有局部短暫雨。
吳德榮說，下周一、周二各地多雲時晴，山區午後有局部短暫雨，北舒適、南微熱，各地早晚偏涼。下周三至周五中層太平洋高壓籠罩，低層弱東北風，為秋老虎型態，各地晴朗無雲，白天紫外線強，天氣微熱早晚涼，日夜溫差很大，應注意衣著調適。
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