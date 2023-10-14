愛肝達人站／人生有幾歷？學歷、經歷、病歷…

幾位老友相聚，交換人生經驗。

醫師：「人生有三歷！」

律師：「我才兩粒，你怎麼會有三粒？難不成，醫師三粒才正常？」

醫師：「年輕拚學歷，中年拚經歷！」

律師：「這也才兩粒，我們律師也是一樣兩粒啊，而且律師跟你們醫師一樣愈老愈有經驗愈值錢！」

醫師：「我們醫師要常看病人的病歷，年紀愈大，病歷愈厚，通常…」

風水師說話了：「對啊，病歷愈厚的，就要早點看黃曆啊！生不逢時，死也要看看個吉時吉日啊！」

其實也對，人生應該有四歷。古人說：「未知生，焉知死？」一般人只想到年輕時好好讀書拚個好學歷，好找工作，找工作也要能找到好公司，拚到好職位，「經歷」有了，從此豐衣足食，家庭幸福美滿，從此王子公主過著幸福快樂的日子！

上面是童話故事，事實上只描述了人生前半段，人生最困苦的日子，事實上是在後半段的老病死。

隨著歲月的成長，人變老，人體老化，中年以後各種毛病相繼出現，例如年輕時大魚大肉，生活習慣不正常，中年以後很容易罹患三高症—即血壓高、血糖高、膽固醇高，此時有人開始看醫師吃藥，病歷慢慢變厚，藥愈吃愈多，40歲開始吃4粒、50歲吃5粒、70歲吃7粒…。

及至老了，各種腦血管、心血管毛病及癌症相繼出現，如果得了這些病，病歷一下子就厚起來了，此時診間相見就是比誰的病歷厚了。

如果平常有定期看醫師、定期服藥，心血管腦血管疾病可以及早治療控制，癌症也可以早期發現，雖然病歷厚，但是慢慢堆積而厚的，通常都可以及時救回來，又如有了B、C肝，不定期抽血檢驗肝功能，也不定期做超音波，等到肚子大了起來，人瘦了下去，趕快求醫，此時通常醫治困難，病歷也是突然變很厚，通常是不祥之兆。此時鼻胃管、中心靜脈導管、氧氣管、導尿管，人體有洞的地方插滿管，病人辛苦、家屬也心酸。

如果醫治困難，回天乏術或為了避免痛苦，採安寧療法，這時只能找人看「黃曆」，找良辰吉日，歸天去了！

這就是人生，但如果知道人生不只有兩歷，而是有四歷，「『歷歷』皆辛苦」，尤其最後兩歷，在拚學歷與經歷後，好好注意健康，四歷兼顧，人生即使不是彩色的也很完美了。