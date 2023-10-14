第33屆醫療奉獻獎／賴春美從預防醫學出發 校護守護部落族人

賴春美是花蓮縣萬榮鄉明利國小的學校護理師，她不止步於校護，而是一再走出校園，到有頭蝨的學生家裡打掃；到雜貨店裡勸人少抽菸少喝酒；深入部落教導減重、帶領長者做運動；幫忙原住民技藝師開班傳授編織文化，還陪同去市集銷售。她說，這裡是她的家鄉，希望「小小校護」可以成為大家的健康守護天使。

賴春美(前排左)十分孝順媽媽，今年獲得花蓮縣孝行獎。圖／賴春美提供

捨醫院護理師 換跑道當校護

今年51歲的賴春美來自萬榮鄉太魯閣族，因為大姊是護理師，就跟著讀護理，專科畢業後，到門諾醫院任職，擔任臨床、專科護理師，並先後就讀慈濟大學護理系在職專班和公衛研究所。接觸公衛領域，啟發了她改變部落族人健康的理想，決定捨棄16年的醫院護理師職位，轉換跑道到明利國小擔任校護。

「預防勝於治療」，校護角色可以做更多「預防」工作。回顧校護生涯，賴春美舉了幾個成果不錯的例子。

她發現學生有頭蝨、手上長疥瘡，會帶學生就醫，也幫學生洗頭，再擦藥，還邀請慈濟大學公衛研究所的師生幫學生義剪，一起到學生家裡打掃，教導家人要保持清潔。1個月後，有頭蝨的學生從占半數減為五分之一，短時間即改善頭蝨問題。

賴春美將視力保健、口腔健康、體重管理，列為校護的重點項目。像視力不好的學生，賴春美會請老師輔導追蹤；體力不佳的學生，她在每個上學日利用半小時下課時間，帶他們做運動。

偏鄉牙科醫療資源不足，有些孩子有齲齒（蛀牙）問題。賴春美請來陽明交通大學口腔衛生服務隊，固定到學校做口腔檢查與教育宣導；也從校外找資源，拿免費的牙刷牙膏給小朋友用。

建立體重觀念 帶族人做運動

第33屆醫療奉獻獎 個人獎 記者王思慧／攝影 賴春美還建立孩子的體重觀念，要求體重過重的學生少吃多動。有個國小三年級學生，從104公斤減到71公斤，孩子變健康，她很有成就感。部落族人也有肥胖問題，賴春美請教慈濟大學教授學著寫計畫書，申請經費辦活動，她學會健康操，邀過胖的族人按時聚集學校操場，由她帶領做運動，成效很好。10餘名肥胖者共甩肉205公斤。

賴春美的觸角伸向社區後，寫了更多計畫書，申請更多經費。推動「長者動動班」計畫，在周末邀請45歲以上居民，到社區多功能中心學習健康促進課程，也安排長者與孩子牽手登山健走。部落居民多有高血壓、高血脂、糖尿病、肝硬化與痛風等慢性病，賴春美已在思考如何寫申請書，推動慢性病防治計畫。

申請營造計畫 傳承原民文化

5、6年前，她向花蓮縣文化局申請文化部落營造計畫，幫助部落傳統技藝師開編織班，供有興趣的人來上課，成品在花蓮林田山林業文化園區展售，也與花蓮縣牛犁社區交流協會合作協助銷售，各方蒙受其益。

「讓部落活躍起來」一直是賴春美心中的夢。她培訓年輕人成為部落導覽員，與旅行社合作，將遊客帶進部落，認識原住民太魯閣族文化之美。

賴春美銘記父親「有多少能力就要做多少事」的訓示，下班後會跑去圖書館，希望吸收更多知識把事情做好。她得過許多獎項，還獲得「台灣傑出護理人員服務奉獻獎」。

在新冠肺炎疫情嚴峻期間，賴春美運用通訊軟體，讓學童與家長得知要配合的防疫事項，也規畫學校及社區的防疫宣導、消毒、諮詢，製作學童、教職員及訪客體溫記錄表，隨時補充防疫物資，也對未到校學童及老師追蹤原因。

賴春美以「不要侷限自己」為座右銘，期許自己「只要有餘力就去做對的事」。她特別感謝明利國小校長熊湘屏的信任，也感謝慈濟大學副教授謝婉華的鼓勵，還有高雄左營國中校護黃芝萍，猶如職場上的心靈導師，都是一路上的貴人。

在父親過世後，賴春美負責照顧中風失智的90歲母親和多年前受傷癱瘓的哥哥。今年獲得花蓮縣「孝行獎」，因為媽媽失智，賴春美進修老人相關的健康照護，5年前考取台北醫學大學老人暨社區健康護理組研究所，學習最新的照護知識。

教授曾問她退休後要做什麼？賴春美說，為了繼續為大家謀福利，想做萬榮鄉鄉民代表，這是心中對自己的期許與夢想，希望有天能實現。